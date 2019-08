Tennis: Yes!!! Dominik Koepfer steht bei den US Open in der 2. Runde. Um 19.42 Uhr New Yorker Ortszeit am Montagabend verwandelte er in seinem Erstrundenspiel mit einem sensationellen Lob den ersten Matchball. Der Furtwanger bezwang den Spanier Jaume Munar in vier Sätzen mit 6:4,7:6,5:7 und 7:5.

Der Schwarzwälder und der Spanier waren sich nahezu das komplette Spiel über 3.36 Stunden ebenbürtig. Munar, aktuell Nummer 97 der ATP-Weltrangliste, lag sogar in einigen Statistiken vorne. Er schlug mehr Asse (7:3), machte weniger Doppelfehler (4:10) und hatte mehr Break-Chancen (17:13). Doch Koepfer machte die Big Points. Wenn es drauf ankam, hatte er meist die besseren Nerven und behielt die Oberhand.

Den ersten Satz entschied der 25-Jährige nach 49 Minuten für sich. Durchgang Nummer zwei gewann er nach weiteren 58 Minuten mit 7:2 im Tiebreak. Dabei lag der Deutsche in diesem Satz bereits mit 0:3 und 2:5 zurück. Der dritte Satz war mit einer Stunde und vier Minuten der längste des Spiels und nichts für schwache Nerven. Koepfer führte bereits mit 5:2 und stand dicht vor dem Matchgewinn. Doch Munar kämpfte sich wieder zurück und gewann nach fünf siegreichen Spielen in Folge den Satz mit 7:5.

Auch im vierten Durchgang lag Koepfer schnell ein Break vorne und führte mit 3:1. Wiederum gelang Munar die Wende zum 3:4. Doch davon ließ sich die Schwarzwälder Kämpfernatur genauso wenig unterkriegen wie von Krämpfen. Er schaffte direkt das Re-Break und entschied kurze Zeit später das Match für sich. Seinen sensationellen Matchball mit einem Lob über Munar dürfte er selbst lange nicht vergessen.

Für Koepfer ist es nach Wimbledon bereits das zweite Mal innerhalb von zwei Monaten, dass er bei einem Grand Slam-Turnier in der 2. Runde steht. Zudem hat er bei den US Open bereits ein Preisgeld von 100.000 Dollar sicher.

In der zweiten Runde (voraussichtlich Mittwoch) bekommt es Dominik Koepfer nun mit Reilly Opelka, dem 44. der Weltrangliste, zu tun. Der US-Amerikaner, der am Mittwoch seinen 22. Geburtstag feiert, gewann sein Erstrundenmatch in vier Sätzen gegen den Italiener Fabio Fognini, immerhin Elfter der Weltrangliste. Triumphiert Koepfer auch gegen Opelka, hätte er bei den US Open bereits 163.000 Euro in der Tasche. Zunächst einmal darf er sich jedoch über seinen grandiosen Erstrunden-Erfolg freuen.