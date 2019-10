Fußball, A-Junioren Verbandsliga: FC Radolfzell – FC 08 Villingen (Sonntag, 12 Uhr). (mst) Den A-Junioren des FC 08 Villingen bleibt das Verletzungspech treu. Nach Nils Janz und Cyrill Raufer wird aller Voraussicht nach auch Philipp Braun für den Rest der Saison mit einem Kreuzbandriss ausfallen. Der Offensivspieler hatte sich am Mittwoch im Training ohne Einwirkung des Gegenspielers das Knie verdreht. Vieles deutet auf eine schwere Bänderverletzung hin. „Wenn er auch noch länger ausfällt, wäre das fatal. Langsam darf nicht mehr viel passieren“, sagt Trainer Reiner Scheu, dessen Kader nun immer weiter schrumpft. Für das Spitzenspiel beim Tabellenvierten sind zudem auch Erwin Hasimovic (Hüfte) und Simon Broghammer (Leiste) fraglich. Scheu ist jedoch zuversichtlich, „dass wir mit 16, 17 Mann nach Radolfzell fahren werden.“ Das Spiel bei den Mettnauern bewertet der Fußball-Lehrer als besonders wichtig. „Es ist eine spielerisch gute Mannschaft. Das Spiel wird eine ganz enge Kiste und für uns wegweisend.“ Villingen ist nach sechs Spielen noch ungeschlagen und steht an der Tabellenspitze.

B-Junioren Verbandsliga: Freiburger FC – FC 08 Villingen (Samstag, 13 Uhr). Auch auf die B-Junioren der Nullachter wartet ein schweres Auswärtsspiel. Die Mannschaft von Trainer Daniel Miletic gastiert beim noch ungeschlagenen Tabellenführer Freiburger FC. Mit einem Sieg können die Nullachter bis auf einen Punkt an die Breisgauer heranrücken. „Wir freuen uns auf dieses Spitzenspiel. Freiburg ist ein Team, das guten Fußball spielt. Wichtig wird sein, dass wir in der Defensive gut stehen“, analysiert Trainer Miletic. Das Ziel für das Spitzenspiel ist klar: „Wir wollen mindestens mit einem Punkt zurückkommen.

SV Sinzheim – SG Bräunlingen (Sonntag, 13 Uhr). (cl) „Richtungsweisend“ sind für SG-Trainer Daniel Höll die kommenden Spiele. Seine Mannschaft spielt in den nächsten drei Wochen gegen drei direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt. In Sinzheim, gegen Kuppenheim und in Kehl sollten Punkte her. Der erste Gegner Sinzheim wartet bisher noch auf den ersten Punktgewinn. Allerdings verlor die Elf jedoch keine Partie mit mehr als drei Toren Unterschied. Höll sagt: „Unsere Niederlage gegen Freiburg ist abgehakt. Unser ganzer Fokus liegt jetzt auf Sinzheim. Ich hoffe, dass wir einen guten Tag erwischen und die drei Punkte mitnehmen. Es wäre sehr wichtig.“ Bis auf den langzeitverletzten Lucio Dilger plagt lediglich Leonard Wenzel eine kleinere Blessur, die er sich beim Lehrgang der südbadischen Auswahl eingefangen hat. Höll hofft auf grünes Licht.

C-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – SV 08 Kuppenheim (Sonntag, 12 Uhr). Die C-Junioren des FC 08 sind in Heimspielen in dieser Saison noch ohne Sieg und wollen am Sonntag ändern. Die Aufgabe wird aber nicht einfach: Zu Gast ist der Tabellendritte aus Kuppenheim. „Das Ziel ist ein Sieg“, stellt Trainer Haris Redzepagic klar. „Allerdings müssen wir dafür unsere Chancen besser nutzen.“ Nach der Verletzung von Torhüter Nicolas Fischinger stellt sich die Frage, wer das Tor hüten wird. Möglich ist, dass Feldspieler Florian Krasniqi ins Tor geht oder ein Keeper der C2-Jugend für die Partie hochgezogen wird.