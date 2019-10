Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – SG Buchenberg/Neuhausen. „Die DJK tut sich aktuell etwas schwer, wie der Tabellenplatz elf zeigt. Die Gäste spielen als Aufsteiger eine gute Saison. Das große Plus der SG Buchenberg ist die eingespielte Mannschaft. Ich tippe 2:2.“

FC Brigachtal – NK Hajduk VS. „Brigachtal gehörte vor der Saison zu den Mannschaften, die ich in der Tabelle ganz oben erwartet hatte. Der Abstand von 17 Punkten auf den Spitzenreiter ist schon beträchtlich. Auch Hajduk wird jede Saison zu den Favoriten gezählt und hat gut ausgebildete Spieler. Da müsste eigentlich mehr kommen. Ich tippe 1:1.“

FC Fischbach – SV Überauchen. „Überauchen muss man Respekt zollen. Sie haben über Jahre hinweg gute Spieler verloren und geben nie auf. Ich habe mich für sie gefreut, als am vergangenen Wochenende der erste Sieg gelang. Im Verein gibt es zahlreiche Mitglieder, die sich für die Zukunft zerreißen. Der Klassenerhalt ist noch machbar. Mein Tipp: 1:1.“

FC Tannheim – Sportfreunde Neukirch. „Tannheim startete stark in die Saison, doch zuletzt gab es einen Abwärtstrend, wobei es offenbar an personellen Sorgen liegt. Neukirch ist für mich eine Diva. Da geht an manchen Tagen alles und anderen Tagen wieder nichts. Tannheim ist unter Zugzwang und gewinnt mit 2:0.

FC Kappel – VfB Villingen. „Wir haben aus den vergangenen zwei Partien sechs Punkte geholt. Daran möchten wir anknüpfen. Zuletzt habe ich einen Aufwärtstrend gesehen. Es wird in Kappel nicht einfach. Die Gastgeber brauchen die Punkte mehr als wir. Dennoch hoffe ich auf drei Zähler für uns.“

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Weilersbach. „Die SG Vöhrenbach war zuletzt bei uns zu Gast. Spielerisch haben sie einiges drauf. Wird die Partie auf dem Hartplatz ausgetragen, ist dies wohl ein Vorteil für die Gastgeber. Weilersbach fehlt noch etwas die Konstanz. Mein Tipp: 1:1.“

Die Partie SV Rietheim gegen den FC Schönwald findet am 30. Oktober statt.