Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Mit klaren Siegen zieht das Spitzentrio Möhringen, Kirchen-Hausen und Riedöschingen/Hondingen seine Kreise. Aktuell leistet sich keiner davon einen Ausrutscher. Möhringen ist bei vier Punkten Vorsprung und nur noch einer Partie in der Vorrunde bereits Herbstmeister.

Mit einem 2:0-Erfolg in Pfohren hält die SG Kirchen-Hausen Anschluss an Spitzenreiter Möhringen. Für die Elf der Trainer Berkay Cakici und Ewald Stihl war es bereits der neunte Saisonsieg. Für die kommenden zwei Aufgaben gegen Immendingen und die SG Unadingen hat die Elf Heimvorteil und möchte auf eigenem Platz ihre Offensivqualitäten ausspielen. Mit Sheriff Jallow (14 Tore) und Gianluca Colucci (12) haben sich zwei Spieler in der Torjägerliste auf die Plätze eins und drei geschoben

Nicht nur einem, sondern sogar drei möglichen Punkten trauert Erich Thurow, Trainer des FC Pfohren, nach der Partie gegen Kirchen-Hausen nach. „Der Gast war die ersten 20 bis 30 Minuten sehr stark. danach haben wir besser in die Partie gefunden, und die zweite Halbzeit fand fast nur in der Hälfte der Gäste statt. Solange wir aber beste Chancen auslassen, können wir nicht gewinnen“, betont Thurow. Auch wenn sich die Elf mit nur zwölf Punkten aus elf Partien im zweistelligen Tabellenbereich befindet, macht sich Thurow keine Sorgen. „Mit der Mannschaft werden wir noch viele Punkte holen. Da habe ich keine Bedenken.“

Die SG Riedöschingen/Hondingen ließ mit einem 6:0-Erfolg bei der SG Schluchsee aufhorchen. „Wir haben eine sehr gute Teamleistung gezeigt und über 90 Minuten konzentriert agiert. Die Abstimmung zwischen den einzelnen Reihen stimmt“, sagt Co-Trainer und Spieler Björn Werhan. Beachtlich ist weiterhin das Defensivverhalten der Elf, die in zwölf Partien nur zehn Gegentreffer kassierte. „Wir haben aktuell eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Das zeichnet uns auch bei der Abwehrarbeit aus“, betont Werhan. Jetzt darf sich die SG auf zwei Heimspiele in Folge gegen Pfohren und Immendingen freuen.

Mit einem 3:1-Erfolg gegen Eisenbach bleibt der SV TuS Immendingen in der Verfolgerrolle. „Das Ergebnis und die spielerische Leistung haben gepasst. Wir sind wieder im Kommen und bereit für das Derby in Kirchen-Hausen am Wochenende“, sagt Immendingens Trainer Peter Tumler. Mann des Tages war für ihn Innenverteidiger Lutz Neumann. „Lutz feierte am Sonntag Geburtstag und ist über sich hinaus gewachsen. In einer guten Mannschaft ragte der Junge heraus. Er hat alles abgeräumt und nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht“, lobt Tumler. Der Coach bescheinigte seiner Elf eine große Einsatzbereitschaft und noch mehr Engagement gegen einen starken Gast.

Dreimal in Folge blieb der SSC Donaueschingen zuletzt ohne Treffer. Das änderte sich mit dem 3:1-Erfolg in Öfingen. „Wir waren lange zu harmlos im Angriff, wobei ich da die komplette Mannschaft einbeziehe“, analysiert Trainer Thomas Minzer. Mit zwei Treffern meldete sich zudem Torjäger Jochen Reihs zurück. „Er hat das Glück auch ein bisschen provoziert“, so Minzer. Bis auf die ersten zehn Minuten, die der SSC Minzer zufolge „verpennt“ habe, sei die Leistung in Ordnung gewesen. „Wir haben einige Zeit gebraucht, um uns den schwierigen Platzverhältnissen anzupassen. Danach lief es deutlich besser“, fügt Minzer an. Seine Elf spielt bereits am Mittwoch bei der SG Schluchsee/Feldberg.

Mehr hatte sich Jörg Kienast, Trainer des SV Öfingen, vom Spiel gegen den SSC Donaueschingen versprochen. „Wir haben es nicht verstanden, die frühe Führung zu nutzen, um noch selbstbewusster aufzutreten. Dass der SSC spielerisch Vorteile hat, wussten wir vorher. Letztlich haben wir zu viele Chancen ausgelassen, was sich im weiteren Spielverlauf gerächt hat“, resümiert Kienast. Trotz eines schweren Patzers beim zweiten Gegentreffer lobte Kienast seinen Ersatz-Torhüter Andreas Ewald für die ansonsten gute Leistung. Öfingen ist nun der Tabelle deutlich abgerutscht und Kienast denkt bereits an die kommende Partie. „In Saig ist ein Sieg Pflicht.“

Auch wenn die SG Unadingen/Dittishausen in der Schlussphase noch den 2:2-Ausgleich gegen den FC Löffingen II kassierte, will SG-Trainer Thomas Wolf nicht von zwei verlorenen Punkten sprechen. „Wir hatten in den ersten 45 Minuten ein kleines Chancenplus. Leider wurde der Treffer zum 3:1 aberkannt. Nach dem Spielverlauf geht das 2:2 in Ordnung. Beide Mannschaften haben in der zweiten Halbzeit ein tolles Spiel gezeigt. Die Partie lag in dieser Phase über dem Niveau der Kreisliga A. Das war richtig gut anzusehen“, so Wolf. Er musste erneut einige Umstellungen vornehmen, was in den ersten 45 Minuten auch zu sehen war. Wolf: „Ich habe bislang schon 30 verschiedene Spieler eingesetzt. Das gab es bei uns in den vergangenen Jahren noch nie.“