Fußball: Der FC 08 Villingen hat fünf Testspiele während der Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Oberliga festgelegt. Von unterklassigen Gegnern über Regionalligisten bis hin zu einer Mannschaft aus der Schweiz ist alles vertreten. „Wir haben eine bunte Mischung mit Vereinen, zu denen wir einen guten Kontakt pflegen und bei denen das Wetter ein wenig besser ist als bei uns“, erklärt Sportdirektor Marcel Yahyaijan die Auswahl der Testspiel-Gegner mit der Hoffnung, dadurch witterungsbedingten Spielabsagenaus dem Weg zu gehen.

Der Trainingsauftakt der Nullachter findet am 15. Januar statt, drei Tage später testen die Schwarzwälder gegen die TSG Balingen. Der Austragungsort steht noch nicht fest. Aufgrund des frühen Zeitpunkts der Partie wird die Begegnung gegen den abstiegsbedrohten Regionalligisten allerdings nur wenig Aussagekraft über die Form der Nullachter liefern. Eine Woche später, am 25. Januar, trifft das Team von Trainer Jago Maric auf den Schweizer Fünftligisten FC Kreuzlingen, auch hier ist der Austragungsort noch offen. Am 1. Februar sind die Nullachter beim Regionalligisten Bahlinger SC zu Gast.

Eine Woche später kommt es zum Derby bei der DJK Donaueschingen, am 15. Februar werden die Nullachter beim Offenburger FV erwartet. Den Abschluss der Vorbereitung soll ein weiterer Test am 22. Februar bilden, Ort und Gegner sind aber noch offen. In der Oberliga geht es für die Villinger am 29. Februar mit einem Heimspiel gegen den SSV Reutlingen weiter.