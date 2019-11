Handball, Landesliga-Süd: TV St. Georgen – HSG Dreiland 30:26 (15:16). (sle) Der TV St. Georgen hat seine Erfolgsserie auf sieben Siege ausgebaut. Die Bergstädter sind nun mit einem Punkt Rückstand und vier Punkten Abstand auf Platz vier der erste Verfolger des Spitzenduos aus Schenkenzell/Schiltach und Freiburg.

Der Erfolg am Samstag war das Ergebnis harter Arbeit. Das Trainergespann Papke/Flaig hatte ausdrücklich vor dem Gegner gewarnt und forderte maximalen Einsatz. St. Georgen legte zunächst vor, doch die HSG zog immer wieder konsequent nach. Jan Linhard eröffnete das Spiel mit seinem Treffer. Der 26-Jährige hatte ursprünglich aus beruflichen Gründen nur bis zum Jahreswechsel zugesagt, wird nun aber definitiv bis zum Saisonende beim TVS bleiben. Während im Angriff nur über die mangelhafte Chancenauswertung zu klagen war, leistete sich St. Georgen defensiv immer wieder grobe Schnitzer. Den Bergstädtern gelang es oft, den Gegner lange gut zu verteidigen, ehe der Gast durch individuelle Fehler zu freien Würfen kam. Mitte der ersten Halbzeit übernahm die HSG die Führung und behielt diese bis zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel folgte die stärkste Phase der HSG und gleichzeitig die schwächste des TVS. Reihenweise scheiterten die Gastgeber am Torhüter der Dreiländer und ließen den Gegner immer wieder frei vor dem eigenen Gehäuse auftauchen. Als die HSG Dreiland den Spielstand auf 18:23 stellte, schien es, als würden dem TVS die Felle davon schwimmen. Doch dann kam es wie schon häufig diese Saison. Der Gegner brach ein und St. Georgen hatte noch einiges im Tank, sodass der Partie eine Wende erfuhr. Die St. Georgener steigerte ihre Chancenauswertung und die HSG tat sich zunehmend schwer. Die Würfe der HSG ließen auch in ihrer Präzision nach und so wurden sie immer wieder zur Beute von TVS-Schlussmann Dominik Bühler. In der entscheidenden Schlussphase wussten vor allem Niclas Grieshaber und Robin Schmidt mit ihren Treffern zu überzeugen. Jetzt zeigten die Bergstädter zudem eine starke Defensivarbeit. St. Georgen glich zum 23:23 aus und übernahm die Regie der Partie. So kam es nach 60 Minuten zum klaren 30:26-Erfolg.

Am Ende durften erneut die Bergstädter über einen Sieg jubeln. Es scheint wie ein ungeschriebenes Gesetz, dass der TVS erstmal zurückliegen muss, bevor das Team richtig in den Tritt kommt. Sicher ist auch dieser Erfolg der breiten Bank und dem hohen Tempo zu verdanken, sodass der Gegner das Tempo und die Intensität in der Schlussphase nicht mehr mitgehen konnte. St. Georgen hat somit die Punkte 13 und 14 eingesammelt. Der Kontakt zur Tabellenspitze ist da. Kommende Woche folgt das schwere Auswärtsspiel bei der HG Müllheim/Neuenburg. Im Dezember stehen gleich drei Topspiele ins Haus. Dort wird sich zeigen, ob St. Georgen ganz oben in der Liga angreifen kann.

Tore für St. Georgen: N. Holzmann, J. Holzmann, Lobmeier, Linhard (je 1), T. Assfalg (3), P. Assfalg (4), Schmidt (5), L. Holzmann (7/4), Grieshaber (7).