von Stephan Lermer

Handball, Landesliga Süd: TuS Steißlingen II – TV St. Georgen (Sonntag, 16.30 Uhr). (sle) Das neu formierte Herrenteam des TV St. Georgen startet am Sonntag mit einem Auswärtsspiel in die Saison. Mit der Südbadenliga-Reserve des TuS Steißlingen erwartet die Bergstädter ein schwerer Brocken. Das „Second Team“, wie sich die Steißlinger selbst nennen, ist alles andere als ein „zusammengewürfelter Haufen“, wie man es vielleicht bei einer Reservemannschaft vermuten könnte. Mit Fabian Rihm und Julian Kalweit verfügt Trainer Dominik Garcia über zwei erfahrene Spieler, die auch die Haupttorschützen des Teams sind. Die Truppe besteht aus einer Mischung junger, hungriger Talente und erfahrenen Akteuren. Am ersten Spieltag setzte es für die Hegauer eine 23:34-Niederlage bei der HU Freiburg. Allerdings gelten die Breisgauer in dieser Saison als haushoher Favorit auf den Aufstieg.

Die St. Georgener Mannschaft um das neue Trainergespann Matthias Flaig/Patrik Papke vollzog im Sommer einen großen Umbruch. Neben Trainer Jürgen Herr standen auch Manuel Bürk (TSV Deizisau), Jonas Herrmann (Karriereende), Jannick Waller (Studium) und Thomas Schwer (Beruf) nicht mehr zur Verfügung. Neu im Team sind Luca Schmid (Rhein-Neckar Löwen), Marvin Böhlefeld (eigene Jugend) und Tobias Hänse (TVS II). Lukas Holzmann, der die gesamte letzte Runde verletzt ausfiel, und Dominik Bühler, der zuletzt aus beruflichen Gründen pausierte, sind ebenfalls zurück im Kader. Auch die beiden Youngster, Robin Schmidt und Peter Assfalg, die zur Winterpause zum Team stießen, haben sich inzwischen gut in die Mannschaft integriert.

Der TV St. Georgen kann also einen schlagkräftigen Kader aufbieten. Die Mannschaft ist mit einem Altersdurchschnitt von knapp über 24 Jahren wesentlich jünger als in den Vorjahren. Nur Bühler hat das 30. Lebensjahr bereits überschritten. In der Vorbereitung gab es Licht und Schatten. Exemplarisch dafür lässt sich das Trainingsspiel beim SV Ohlsbach heranziehen. Nach einer schwachen ersten Hälfte mit einer nicht sattelfesten Abwehr und einer schlechten Chancenverwertung drehten die Bergstädter den 18:11 Rückstand noch in einen 28:29 Auswärtssieg. Im zweiten Durchgang überzeugte das Team durch eine kämpferische Defensivarbeit und hohes Tempo. In weiteren Spielen gegen die HSG Baar (26:25) und TG Schömberg (29:27) unterlag man jeweils knapp. Gegen die SG Hornberg/Lauterbach/Triberg (26:32 und 23:30) gab es hingegen deutliche Siege.

Das Potenzial ist folglich ohne Zweifel vorhanden. Entscheidend wird jedoch sein, ob die Jungs vom Rossberg ihre Qualitäten im Spiel einbringen können. „Ich vermute, dass sich die Liga in drei Teile gliedert. Eine kleine Spitzengruppe, wenige Teams, die sich schnell im Tabellenkeller finden und dazwischen ein breites, ausgeglichenes Mittelfeld. Wenn wir unsere Leistung zeigen, können wir richtig gut mitmischen. Tun wir dies nicht, kann es schnell ungemütlich werden. Jeder Spieltag ist wichtig“, gibt Matthias Flaig einen Ausblick. Erschwerend kommt hinzu, dass sich bereits einige Spieler mit kleineren Verletzungen plagen.