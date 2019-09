Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: VfB Villingen – SV Überauchen 2:1 (1:0). Nach ausgeglichenem Beginn übernahm der VfB Mitte der ersten Hälfte die Kontrolle und ging in Minute 25 dank eines schönen Treffers von Dragan Jovanovic in Führung. Nach der Pause machten weiterhin die Gastgeber Druck, die erneut durch Jovanovic nachlegten. Überauchen versuchte in der Schlussphase alles, der Anschlusstreffer von Cheikh Camara in der Nachspielzeit kam aber zu spät. Tore: 1:0 (25.) Jovanovic, 2:0 (71.) Jovanovic, 2:1 (90.+1) Camara. ZS: 100. SR: Fabian Benning (Dauchingen).

FC Fischbach – SV Rietheim 1:2. Effiziente Rietheimer gingen nach 17 Minuten durch einen Torwartfehler in Führung und verpassten danach das 2:0 mehrfach. Dann kam Fischbach besser ins Spiel: Kurz vor der Pause gelang Marvin Stern nach einer schönen Kombination der verdiente Ausgleich. Nach knapp einer Stunde gingen erneut die Gäste durch Marc Riesle in Führung. Fischbach vergab in der Schlussphase viele Chancen auf den Ausgleich, sodass Rietheim über den nicht unverdienten Auswärtssieg jubeln durfte. Tore: 0:1 (17.) Enders, 1:1 (37.) Stern, 1:2 (59) Riesle. ZS: 80. SR: Felix Gärtner (Dauchingen). Gelb-Rot: SVR (83.).

SG Buchenberg/Neuhausen – NK Hajduk VS 4:1 (1:0). Die SG war in Hälfte eins die bessere Mannschaft und ging in Minute 23 durch Dirk Obergfell in Führung. Nach der Pause glichen die immer wieder gefährlichen Gäste durch Gabriel Gasic aus. Die Gastgeber gingen aber durch Felix Obergfell sofort wieder in Führung und machten im weiteren Verlauf der zweiten Hälfte den letztlich ungefährdeten Heimsieg klar. Tore: 1:0 (23.) Dirk Obergfell, 1:1 (50.) Gasic, 2:1 (54.) Felix Obergfell, 3:1 (70.) Sandro Schwer, 4:1 (83.) Dino Stogiannidis. ZS: 120. SR: Thomas Glantz (Rottweil).

FC Weilersbach – FC Tannheim 0:5 (0:3). Klare Sache in Weilersbach: Der FC Tannheim war in allen Belangen überlegen, während die Gastgeber kein Bein auf den Platz brachten und schon zur Pause verdient mit 0:3 zurücklagen. Bei den Gästen trafen Ferdinand Schmid doppelt und Stephan Schwörer dreifach beim auch in der Höhe verdienten Auswärtssieg. Tore: 0:1 (20.) Schmid, 0:2 (27.) Schmid, 0:3 (42.) Schwörer, 0:4 (53.) Schwörer, 0:5 (89.) Schwörer. ZS: 50. SR: Mike Perko (Hausen vor Wald).

FC Kappel – DJK Villingen II 2:1 (1:0). Kappel erwischte einen guten Start in die Partie und ging bereits nach fünf Minuten durch einen satten Rechtsschuss von Spielertrainer Kai Bommer in Führung. In der Folge vergaben die Gäste mehrere sehr gute Chancen auf den Ausgleich. Nach der Pause erhöhte Kai Ellenberger per Direktabnahme auf 2:0, ehe nur zwei Minuten später die Gäste durch Niklas Müller verkürzten. In der Schlussphase drängte Villingen auf den Ausgleich, kam aber kaum zu klaren Chancen. Tore: 1:0 (5.) Bommer, 2:0 (52.) Ellenberger, 2:1 (60.) Müller. ZS: 70. SR: Peter Becker (Hinterzarten).

FC Schönwald – Spfr. Neukirch 1:0 (0:0). In einer lange Zeit offenen Partie hatten beide Mannschaften über das gesamte Spiel hinweg gute Chancen auf den Führungstreffer. Das glücklichere Team war am Ende der FC Schönwald, der in Minute 88 durch Christian Duffner das entscheidende Tor erzielte und dadurch die drei Punkte behielt. Tor: 1:0 (88.) Duffner. ZS: 80. SR: Tom Brydniak (Bad Dürrheim).

SG Vöhrenbach/Hammereisenbach – FC Brigachtal 0:0. Im starken Regen von Vöhrenbach hatten beide Mannschaften Probleme, den Ball laufen zu lassen. Dadurch entstand ein zerfahrenes Spiel mit wenigen Höhepunkten. In Hälfte zwei waren die Gastgeber die etwas bessere Mannschaft und hatten kurz vor Schluss durch Matthias Kopp eine Großchance zum Sieg, das Remis geht letztlich aber in Ordnung. ZS: 80. SR: Mario Heinrich (St. Märgen).