von unserer Sportredaktion

Frauenfußball, Landesliga: Das Spitzentrio feierte am ersten Rückrundenspieltag drei Auswärtssiege. Tabellenführer FV Marbach führt die Liga vor den Sportfreunden Neukirch sowie dem SV Titisee an.

FC Grüningen – FV Marbach 3:4 (1:2). In einem spannenden Derby vor rund 120 Zuschauern setzte sich der Tabellenführer durch. Nach 68 Sekunden stand Isabell Limberger frei vor dem Marbacher Kasten, jedoch parierte Torfrau Luzia Burgbacher glänzend. Weiter ging es auf der Gegenseite. Ramona Tränkle verpasste für die Gäste mit einem Linksschuss die Führung (3.). Danach bekam Marbach das Geschehen in den Griff. Cora Rigoni hatte eine dicke Chance (11.), ehe in der 19. Minute das 0:1 fiel. Einen Angriff über den linken Flügel setzte Tränkle mit einer scharfen Hereingabe in den Fünfmeterraum fort. Larissa Kirch schoss bei ihrer Rettungstat vor Rigoni den Ball ins eigene Netz.

Marbach setzte nach und Rigoni traf zum 0:2 (26.). Die Antwort von Grüningen ließ nicht lange auf sich warten. Franziska Fuchs (32.) verkürzte. Sandra Erndle traf mit einer Ecke den Pfosten (38.). Grüningen hatte gute Chancen zum Ausgleich, wie in der 57. Minute, als Romy Gür auf der Linie rettete. In der 65. Minute gelang Grüningen nach einem Eckball durch Annemarie Gnielinski das 2:2. Marbach antwortete mit einem Doppelschlag. Tränkle (69.) markierte mit ihrem 17. Saisontor das 2:3. Sie stand frei vor Grüningens Torhüterin Helen Knecht. Wenig später sorgte Torjägerin Rigoni mit einem „Tor des Monats“ für das 2:4 (71.). Am Strafraum nahm sie den Ball mit dem Rücken zum Tor an und in der Drehbewegung nach vorne lupfte sie ihn an der Abwehrspielerin vorbei. Ihr 35. Saisontreffer im zwölften Spiel. Grüningen traf durch Limberger (80.) den Pfosten und Gnielinski (88.) nutzte einen Abwehrfehler zum 3:4-Endstand.

Grüningens Trainerin Luci Sallustio sagte: „Ein Unentschieden wäre gerecht gewesen. Der Schiedsrichter leistete sich aus meiner Sicht einige Fehlentscheidungen.“ Marbachs Trainer Holger Rohde ergänzte: „Es war das erwartet schwere Spiel. Mit dem Ergebnis bin ich sehr zufrieden. Wir haben gezeigt, dass wir Substanz haben.“ Tore: 0:1 Eigentor (19.), 0:2 Rigoni (26.), 1:2 Fuchs (32.), 2:2 Gnielinski (65.), 2:3 Tränkle (69.), 2:4 Rigoni (71.), 3:4 Gnielinski (88.). Schiedsrichter: Marcel Haberbosch (Weilersbach).

TuS Bonndorf – SV Titisee 0:5 (0:1). Maritta Kienzler (21.) erzielte das 0:1. Nach der Pause trafen Lotta Kleiser per Elfmeter (53.) und Sophia Herrmann. Amanda Nünninghoff mit ihrem 15. Saisontor erhöhte auf 0:4 (76.), ehe Herrmann (80.) für den Schlusspunkt sorgte.

SG Görwihl – Sportfreunde Neukirch 0:8 (0:4). Neukirch feierte einen erwartet klaren Sieg. Drei frühe Tore entschieden das Spiel bereits nach 20 Minuten. Tanja Borchert (2.) eröffnete den Torreigen. Danach folgte ein Doppelpack von Sophia Burgbacher (13./17.). Es waren ihre Saisontreffer 16 und 17. Der Favorit legte vor der Pause noch das 0:4 durch Alisa Colpi nach (26.). Im zweiten Durchgang sorgte Borchert mit einem weiteren Doppelschlag (47./58.) mit ihren Saisontreffern 19 und 20 für das 0:5 und 0:6. Svenja Kienzler mit dem 0:7 (64.) und Maria Bossio (68.) zum 0:8 markierten den Endstand. Auch ein zweistelliger Sieg war möglich.