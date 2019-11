Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Gianvito Romeo ist nicht mehr Spielertrainer der SG Vöhrenbach/Hammereisenbach. Am Montagabend informierte Romeo die Vorstandsebene und am Dienstagabend die Mannschaft von seinem Entschluss. „Ich übernehme die Verantwortung für den bisherigen Saisonverlauf. Wir wollten weit oben mitspielen und sind jetzt nur drei Punkte vor dem vorletzten Tabellenplatz. Damit ist keiner glücklich und ich ziehe die Konsequenzen“, sagt Romeo. Er war vor der Saison vom FC Bad Dürrheim zur SG Vöhrenbach gewechselt, wo er erstmals eine Trainerstelle übernahm. In den restlichen zwei Partien bis zur Winterpause will Romeo als Spieler mithelfen die Punktebilanz aufzubessern. „In der Winterpause werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit dann den Verein wechseln“, kündigt Romeo an.