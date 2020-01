von Hans Herrmann

Fußball-Kreisliga B, Staffel 3: Tabellenführer FC Gütenbach ist Kontinuität angesagt. Spielertrainer Rene Kaltenbach verlängerte vorzeitig für ein weiteres Jahr. Der 34-jährige Leistungsträger und Torjäger geht damit in seine vierte Saison beim FC Gütenbach. „Als Trainer und Führungsspieler passt er absolut zum Verein“, freut sich Gütenbachs Sportlicher Leiter, Sebastian Weiß.

Unter der Verantwortung von Rene Kaltenbach ist beim FC Gütenbach ein klarer Aufwärtstrend erkennbar. Nachdem man in der vergangenen Saison den Aufstieg in der Kreisliga A knapp verpasst hatte, befindet sich der Verein nach dem Wechsel von der Staffel 1 in die Staffel auf Meisterschaftskurs. Mit 32 Punkten führt Gütenbach in der Winterpause die Tabelle in der Kreisliga B3 an. „Wir wollen diesen Platz an der Sonne mit aller Kraft verteidigen“, zeigt sich Sportchef Sebastian Weiß zuversichtlich.

Mit dem Brüderpaar Gianvito und Alex Romeo (FC Vöhrenbach) wurde der Kader in der Winterpause weiter verstärkt. Am 10. Februar beginnt die Vorbereitung. Mit einem dreitägigen Trainingslager im Breisgau soll die Mannschaft noch enger zusammenwachsen. Das erste Punktspiel findet am Sonntag, 29. März, zu Hause gegen Verfolger SV Gündelwangen statt.