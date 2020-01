Basketball, ProA: Mit zwei überzeugenden Siegen bei den MLP Academics Heidelberg am Freitag und gegen die Bayer Giants Leverkusen am Sonntag legten die wiha Panthers ein perfektes Wochenende hin und halten damit ihre Playoff-Hoffnungen am Leben.

Angekommen: Trainer Alen Velcic wird nicht müde, auf die seit Wochen verbesserte Stimmung innerhalb des Teams hinzuweisen. Tatsächlich ist auch für Außenstehende eine positive Entwicklung erkennbar. Beispielhaft hierfür steht eine Auszeit Mitte des zweiten Viertels im Spiel gegen Leverkusen, als bei den Panthers der Schlendrian einkehrte. Es war jedoch nicht der Trainer, sondern die Spieler, die das Wort ergriffen, sich untereinander berieten und den nächsten Spielzug am Taktikbrett anzeigten. Normalerweise gleichen Timeouts der Panthers einem Monolog von Velcic, nun herrscht wesentlich mehr Kommunikation unter den Spielern. Dies hat direkte Auswirkungen auf die Leistung auf dem Feld: Ball und Spieler bewegen sich mittlerweile wesentlich schneller und flüssiger als noch vor wenigen Wochen, was zu einer gestiegenen Anzahl an Assists sowie besseren Trefferquoten führt. Velcic erklärt: „Wir sind im Kopf angekommen und bereit, als Team durch schwierige Momente zu gehen. Wenn unser Topscorer Rasheed Moore (vier Punkte, Anm. der Red.) einen gebrauchten Tag erwischt, springen andere für ihn ein. Wir sind nun auf einem guten Weg.“

Bescheiden: Einer dieser Spieler, die für Moore das Punktesammeln übernahmen, war Jaren Lewis. Der in seiner Persönlichkeit eher zurückhaltende US-Amerikaner war mit Abstand auffälligster Panther gegen Leverkusen, erzielte mit 28 Punkten einen Saison-Bestwert, spielte in der Offensive enorm effizient und zeigte auch defensiv mit fünf Ballgewinnen eine gute Leistung. „Durch die Steals habe ich einfache Punkte sammeln können, was mir schnell einen guten Rhythmus gegeben hat. Es war aber nicht nur ich. Alle sind eingesprungen. Es war eine gute Leistung des gesamten Teams“, freute sich Lewis.

Frust und Freude: Ein Unglücksrabe der Panthers ist aktuell Yasin Kolo, der mit Bandscheibenproblemen nun schon das vierte Spiel am Stück verpasste. „Es ist sehr frustrierend, draußen zu sitzen und zuzusehen“, sagt der Center, dessen Rückkehr allerdings am kommenden Wochenende bei seinem Ex-Club Tübingen wieder in den Bereich des Möglichen rückt. Ein anderer Verletzter sendet positive Signale aus den USA. Junior Searcy unterzog sich vergangene Woche einer erfolgreichen Operation am gerissenen rechten Außenband, in etwa zwei Wochen kann der Flügelspieler mit der Reha beginnen. In dieser Saison wird der Deutsch-Amerikaner allerdings kein Spiel mehr bestreiten können. Die Partien seines Teams verfolgt Searcy auch in Übersee mit Interesse. „Die Jungs scheinen nun in einem guten Rhythmus zu sein. Die Verpflichtung von Daniel Loh ist großartig“, freut sich der 23-Jährige, der bereits zu College-Zeiten gegen Loh spielte. „Er ist ein toller und kompletter Spieler, der mit seiner Präsenz und seinem Teamgeist den Unterschied ausmachen kann.“ Noch ist Loh in limitierter Spielzeit den Nachweis seiner Fähigkeiten schuldig geblieben.

Kampfansage: Dank der beiden Siege verschafften sich die Panthers nicht nur ein Zwei-Siege-Polster auf die Abstiegsplätze, sondern bleiben auch in Reichweite zu den Playoff-Plätzen, die weiterhin sechs Punkte entfernt sind. Zudem entschieden die Neckarstädter den direkten Vergleich mit den Siebtplatzierten Bayer Giants für sich, was aus Sicht von Center Marko Bacak noch von Bedeutung sein könnte. „Leverkusen ist noch nicht sicher in den Playoffs. Wir haben nun Spiele vor der Brust, die wir allesamt gewinnen können. Wenn wir nun eine Serie starten und am Ende gleichauf sind, kann der direkte Vergleich ein wichtiger Faktor werden.“ Eines dieser machbaren Spiele steigt am kommenden Samstag, wenn die Tigers Tübingen zur Revanche für die Niederlage in der Helios Arena bitten. Jaren Lewis bringt die Marschrichtung für die kommenden Wochen auf den Punkt: „Wir haben drei der letzten vier Spiele gewonnen und wollen diesen Lauf nun ausbauen.“ Velcic richtet einen Appell an die Fans: „Lasst uns mit 150, 200 Leuten in Tübingen einlaufen und diese Partie zum Heimspiel machen.“