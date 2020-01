von unserer Sportredaktion

Selbst bei der tristen 3:5-Niederlage der Wild Wings gegen die Eisbären Berlin gab es am Sonntag in der Helios-Arena Grund zur Freude. Vor dem Spiel fand eine Scheckübergabe an die Reha-Klinik Katharinenhöhe in Schönwald statt. Die Schwenninger Profis steuerten 1250 Euro bei und die Wild Wings GmbH 3000 Euro. Macht in Summe 4250 Euro. „Wir haben auf Weihnachtsgeschenke verzichtet und stattdessen gespendet. Wir haben uns im Europa-Park auch mit Kindern der Katharinenhöhe getroffen“, sagte Simon Danner (vorne links neben der Euromaus).

Schwenningens Assistenzkapitän war im Anzug bei der Scheckübergabe, weil er beim anschließenden Duell gegen die Eisbären nicht im Schwenninger Kader stand. Auch der verletzte Schwede Andreas Thuresson (Dritter von rechts) nahm an der Übergabe teil, ebenso wie Wild Wings-Geschäftsführer Christoph Sandner. Zusätzlich zum Scheck der Wild Wings gab es für die Katharinenhöhe noch mal einen Scheck in Höhe von 1000 Euro. Bild: Eibner-Foto/Sven Lägler