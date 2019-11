Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: FC Brigachtal – VfB V illingen 3:2 (2:0). Nach vorsichtigem Beginn übernahm Brigachtal das Kommando und ging mit einem Doppelschlag vor der Pause durch Gregor Bertsche und Sascha Mager mit 2:0 in Führung. Villingen kam entschlossen aus der Kabine und verkürzte schnell durch Fatih Avci, ehe Sascha Mager wieder den alten Abstand herstellte. Der VfB drängte in der Schlussphase gegen dezimierte Hausherren, mehr als der Anschlusstreffer durch Dragan Jovanovic gelang allerdings nicht mehr. Tore: 1:0 (34.) Bertsche, 2:0 (43.) Mager, 2:1 (55.) Avci, 3:1 (64.) Mager, 3:2 (82.) Jovanovic. ZS: 130. SR: Marvin Heinrich (St. Märgen). Gelb-Rot: FCB (85.).

DJK Villingen II – FC Weilersbach 2:0 (1:0). In einem kampfbetonten Spiel waren Chancen rar. Mohamed Adam brachte die Villinger Reserve nach knapp einer halben Stunde verdient in Führung, ehe Thomas Rehm kurz nach Wiederbeginn nach einer schönen Kombination nachlegte. Dann steigerten sich die Gäste ein wenig, ließen ihre Chancen aber ungenutzt und verloren am Ende verdient. Tore: 1:0 (28.) Adam, 2:0 (50.) Rehm. ZS: 60. SR: Bernd Kaiser (Königsfeld).

Spfr. Neukirch – NK Hajduk VS 3:3 (1:1). In einer abwechslungsreichen Partie gingen die Gäste nach 14 Minuten durch ein umstrittenes Tor von Marko Glibusic in Führung. Dann übernahmen die Sportfreunde das Kommando, spielten sich zahlreiche Chancen heraus und drehten die Partie: Kevin Hübsch glich noch vor der Pause aus, ehe ein Doppelschlag von Robin Duffner sowie Tim Waldvogel per Abstauber die Neukircher auf die Siegerstraße brachte. Hajduk gab aber nie auf, verkürzte zunächst fünf Minuten vor dem Ende durch Tomislav Peric, ehe Marko Glibusic in der dritten Minute der Nachspielzeit den glücklichen Ausgleich erzielte. Tore: 0:1 (13.) Glibusic, 1:1 (40.) Hübsch, 2:1 (64.) Duffner, 3:1 (68.) Waldvogel, 3:2 (85.) Peric, 3:3 (90.+3) Glibusic. ZS: 120. SR: Uwe Müller (Höchenschwand).

SV Überauchen – SG Buchenberg/Neuhausen 0:5 (0:3). Klare Sache: Die Gäste waren von Anfang bis Ende klar dominant und führten zur Pause bereits sicher mit 3:0. Am Ende stand ein ungefährdeter und auch in der Höhe verdienter 5:0-Sieg, zu dem Armin Laufer und Dino Stogiannidis jeweils einen Doppelpack beisteuerten. Tore: 0:1 (23.) Stogiannidis, 0:2 (31.) Laufer, 0:3 (43.) Stogiannidis, 0:4 (81.) Daniel Jäckle, 0:5 (82.) Laufer. ZS: 80. SR: Martin Bernhart (Bonndorf).

SV Rietheim – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 2:1 (0:1). Die erste Hälfte war ausgeglichen, beide Mannschaften spielten mit offenem Visier. Kevin Adamek brachte die Gäste nach 22 Minuten mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel übernahm der Spitzenreiter das Kommando, vergab zunächst einen Elfmeter, kam dann aber nach einer Stunde durch Markus Neumann zum verdienten Ausgleich. In der Schlussphase schwächten sich die Gäste mit einem Platzverweis selbst und kassierten den späten Gegentreffer, als Marc Riesle in der Nachspielzeit aus dem Gewühl heraus zum gerechten 2:1 traf. Tore: 0:1 (22.) Adamek, 1:1 (63.) Neumann, 2:1 (90.+2) Riesle. Zuschauer: 110. Schiedsrichter: Lukas Stiepermann (Villingen). Gelb-Rot: SG: (80.).

FC Fischbach – FC Kappel 2:2 (0:0). Während Fischbach eine schlechte erste Hälfte spielte, überzeugte Kappel kämpferisch. Nach torlosen ersten 45 Minuten brachte Waldemar Klemann die Hausherren mit einem Doppelpack binnen drei Minuten in Führung. Kappel gab sich aber nie auf und verkürzte zunächst fünf Minuten vor dem Ende durch Simon Garbusow, ehe David Mieg in der dritten Minute der Nachspielzeit den glücklichen, insgesamt aber verdienten Ausgleich erzielte. Tore: 1:0 (50.) Klemann, 2:0 (52.) Klemann, 2:1 (85.) Garbusow, 2:2 (90.+3) Mieg. ZS: 60. SR: Andreas Hilpert (St. Georgen).