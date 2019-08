Radsport: (daz) Der RSC Donaueschingen veranstaltet am Sonntag seinen Renntag um den Großen Preis der Sparkasse Schwarzwald-Baar. Wie in den vergangenen Jahren wird auf einem zwölf Kilometer langen Rundkurs im Kasernengelände gefahren. Die Rennen beginnen um 9 Uhr. Das Hauptrennen ab 14.30 Uhr.

In diesem Jahr haben die Donaueschinger in der Region ein Alleinstellungsmerkmal. Da die Renntage in Schwenningen und Villingen nicht ausgetragen wurden, bietet das Rennen auf der Baar wie in den vergangenen Jahren wieder tollen Rennradsport. Der attraktive Kurs verspricht einmal mehr heiße Sprints, schnelle Kurvenfahrten und möglicherweise auch Ausreißer- sowie Verfolgergruppen.

Ab 9 Uhr starten die Senioren und Junioren der Klasse U19. Ihnen folgen ab 10.30 Uhr die männlichen und weiblichen Schülerklassen U11. Eine halbe Stunde später werden die Schülerinnen U13 auf die Strecke geschickt. Dieses Rennen ist in eine Nachwuchsserie in Baden eingebunden. Bevor um 12.20 Uhr ein Hobbyrennen über eine Runde für Kinder und Jugendliche ohne Lizenz ausgetragen wird, gehört der Kurs ab 11.30 Uhr der Klasse U15. Ab 13.30 Uhr sind die Jugend- und Juniorenklassen U17 und U19 im Einsatz.

Höhepunkt ist einmal mehr das Hauptrennen der Amateure. Über 60 Runden und 72 Kilometer sind viele Positionskämpfe zu erwarten. „Wenn ich rein nach den Namen und Anmeldungen gehe, haben wir ein starkes und vielversprechendes Starterfeld“, sagt der sportliche Leiter des RSC, Stefan Menia. Mit dabei ist auch Jonas Tenbruck vom Team Stahlbau Belle, der sich im vergangenen Jahr durchsetzte. Gastgeber RSC Donaueschingen wird hingegen nur eine kleine Mannschaft an den Start schicken, da andere Fahrer beim Interstuhl-Cup gemeldet haben. Neben Menia werden Sascha de Poel und Dennis Borjakin für den RSC fahren.