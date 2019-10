von Holger Rohde

Frauenfußball-Landesliga: FV Marbach – SG Efringen-Kirchen/Istein 11:1 (5:0). Tabellenführer Marbach gewann sein sechstes Spiel in Serie und wahrte die weiße Weste. Cora Rigino erzielte rekordverdächtige sieben Treffer. Zugleich war der Sieg gegen Efringen der höchste Landesligaerfolg der Marbacherinnen auf eigenem Platz. Trainer Holger Rohde war sehr zufrieden: „Die Mannschaft hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen haben. Wir hätten locker noch sieben oder acht Treffer mehr machen können.“ Tore: 1:0, 2:0, 3:0, 5:0, 7:0, 10:0, 11:1 alle Cora Rigoni (3./16/26./36./60./73./87.), 4:0 Madeline Baschnagel (29.), 6:0, 8:0 beide Ramona Tränkle (49./62.), 9:0 Veronika Sieber (68.), 10:1 Milena Rodriguez (82.).

Sportfreunde Neukirch – SV Litzelstetten 5:0 (1:0). Mit einer guten Leistung gewann Neukirch souverän und bleibt daheim ungeschlagen. Trainer Dirk Huber zeigte sich zufrieden. „Wir standen in der Abwehr kompakt und haben nichts zugelassen. Es gab genügend Chancen, um früher in Führung zu gehen. Am Ende war es ein verdienter Sieg“, resümiert er. Bis der Knoten platzte, dauerte es 37 Minuten und bis zum zweiten Tor weitere 25 Minuten, ehe die Gäste in der Schlussphase einbrachen. Tore: 1:0 Svenja Kienzler (37.), 2:0, 5:0 beide Tanja Borchert (70./90.), 3:0 Sophie Köperl (72.), 4:0 Annika Fleig (89.).

FC Grüningen – BSV Nordstern Radolfzell 11:4 (6:2). Nach dem schnellen 0:1 der Gäste (2.) spielte sich Grüningen in einen Rausch. Franziska Fuchs (4) und Andrea Köpfler (3) steuerten den Löwenanteil der Treffer bei. Bereits nach einer Stunde wurde der Sieg zweistellig. Tore: 0:1 (2.), 1:1, 3:1 beide Alena Murer (3./25.), 2:1, 5:2, 9:3, 10:3 alle Franziska Fuchs (16./42./60./61.), 3:2 (33.), 4:2, 6:2, 7:3 alle Andrea Köpfler (36./45./56.), 6:3 (55.), 8:3 Sandra Erndle (59.), 10:4 (65.), 11:4 Eveline Freitag (81.).

TSV Aach-Linz – SV Titisee 0:3 (0:0). Hanna Zimmermann markierte das 0:1 in der 52. Minute. Kurze Zeit später unterlief den Linzgauern ein Eigentor zum 0:2 (58.). Johanna Knöpfle entschied die Partie mit dem 0:3 (73.) frühzeitig.

SG Görwihl – TuS Bonndorf 2:1 (1:1). Aufsteiger Bonndorf wartet weiter auf den ersten Punkt. Den TuS-Treffer erzielte Sophie Matt kurz vor der Pause.