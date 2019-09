Basketball, ProA: Den Ball fest in den Händen, den Korb fest im Blick. Absprung, Abwurf, ab durch den Ring. Im Laufe seiner Karriere hat Sean Lloyd junior bereits abertausende Male den Ablauf seines Sprungwurfs abgerufen und diesen somit zur größten Waffe seines offensiven Arsenals gemacht. Der US-Amerikaner ist einer der Neuzugänge der Wiha Panthers Schwenningen und nimmt sich für die kommende Saison viel vor.

Knappe drei Wochen hatte Sean Llody junior bislang Zeit, seine neue Heimat kennenzulernen. Das erste Fazit fällt durchweg positiv aus. „Deutschland ist ein sehr sauberes Land mit sehr freundlichen Menschen. Schnitzel war das erste deutsche Wort, das ich gelernt habe“, erzählt der 23-Jährige, der im Sommer seinen ersten Profivertrag als Basketballer unterschrieb, nachdem er zuvor vier Jahre an der Southern Illinois University in Carbondale verbrachte.

Bisher genießt der US-Boy die Zeit in seiner neuen Heimat. „Die ersten drei Wochen waren eine tolle Erfahrung. Es macht großen Spaß, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen. Schwenningen ist eine Basketball-Stadt. Bisher kann ich mich nicht beschweren“, erzählt der Flügelspieler. Sicher hilft ihm dabei auch, dass mit David Dennis, Junior Searcy und Jaren Lewis drei weitere Landsleute und Schwenninger Neuzugänge ebenfalls deutsches Neuland betreten und sein Mitbewohner Yasin Kolo als Integrationsbeauftragter fungiert. „Das machte mir den Übergang von den USA nach Deutschland viel einfacher. Wir helfen uns gegenseitig sehr viel.“

Die sportliche Perspektive war ausschlaggebend für den Wechsel in die Doppelstadt. „Das Angebot aus Schwenningen war einfach das beste Gesamtpaket. Hier kann ich auf einem hohen Level in einer guten Liga antreten und muss um meinen Platz im Team kämpfen“, erklärt der Anhänger der Los Angeles Lakers. Der Scharfschütze war der erste Neuzugang, den Panthers-Trainer Alen Velcic in der vergangenen Sommerpause eintütete. Ein starkes Abschlussjahr an der Southern Illinois University in der höchsten College-Liga NCAA I, die in etwa vergleichbar mit der ProA ist, weckte sofort die Begehrlichkeiten des Trainers. Lloyd bestach nicht nur als verlässlicher Scorer mit knapp elf Punkten im Schnitt. Seine starke Verteidigung brachte ihm eine individuelle Auszeichnung und die mit knapp 39 Prozent gute Dreierquote machte ihn zu einer ständigen Gefahr „von downtown“. Diese Qualitäten wollte Velcic unbedingt in seinem Team haben. „Sean war ein Wunschspieler. Ich hielt besonders nach einem guten Schützen Ausschau, weil wir davon im letztjährigen Team zu wenige hatten. Sean erfüllt dieses Kriterium“, freute sich Velcic schon bei der Verpflichtung über den Flügelspieler, der mit seinen 1,96 Metern variabel als Shooting Guard oder auch als Small Forward einsetzbar ist. „Ich kann gut verteidigen, Punkte aus verschiedenen Positionen erzielen und meine Mitspieler in Szene setzen“, beschreibt der US-Amerikaner seine Stärken.

Einige davon deutete Lloyd am vergangenen Wochenende bei den beiden Testspielen an. Sowohl gegen die Tigers Tübingen als auch gegen die OrangeAcademy erzielte die Nummer 13 ebenso viele Punkte und zeigte sich vor allem nach gegnerischen Ballverlusten aktiv im Gegenangriff. „Da kommt mir die europäische Spielweise entgegen. Hier wird viel schneller und mannschaftsdienlicher gespielt als in den USA“, erklärt der gebürtig aus Philadelphia stammende Lloyd. Gänzlich zufrieden stellten ihn die ersten Vorbereitungsspiele aber nicht. „Sie waren okay. Wir haben aber vor allem in der Defensive noch einiges zu verbessern. Wenn die Defense steht, wird automatisch auch die Offensive besser. Außerdem müssen wir alle noch unsere Rollen im Team finden. Nach dem Trainingslager in der Türkei werden wir hoffentlich einen großen Schritt weiter sein“, blickt Lloyd voraus.

Was ihn danach in der ProA erwartet, weiß der „Rookie“ noch nicht genau. Lloyd: „Ich kenne die Liga nicht gut. Ich weiß nur, dass wir in jedem Spiel unser höchstes Level erreichen müssen, um zu gewinnen.“ Dennoch ist das Ziel klar: Es soll der ganz große Wurf gelingen. „Wir wollen die Meisterschaft gewinnen.“ Sean Lloyd weiß auch ganz genau, wie er den Panthers auf dem Weg dorthin weiterhelfen möchte. Den Ball fest in den Händen, den Korb fest im Blick. Absprung, Abwurf, ab durch den Ring.