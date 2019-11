Tischtennis: (ma) Auf starke Konkurrenz trafen die Mädchen vom Bezirk Schwarzwald bei der südbadischen Meisterschaft in Freiburg. Mit einmal Gold, einmal Silber und vier Bronzemedaillen schnitten die jungen Schwarzwälderinnen sehr gut ab.

Wie bei den Jungen dominierten die Spieler aus den Stützpunkten. In der Konkurrenz der Klasse U 15 Mädchen schafften Lara Mittmann (Furtwangen) und Hour Alsayed (Stühlingen) den Einzug in die K.o.-Runde. Dort verloren sie im Achtelfinale und schieden aus. Zusammen mit Finnja Böhm (Suggental) zog Lara Mittmann bis ins Halbfinale der U 15 im Doppel ein. Dort unterlagen sie mit 0:3 gegen Nina Rath /Angelika Credo (Rastatt) und durften sich über Bronze freuen. In der Klasse U 11 spielte sich Melanie Felek (Blumberg) ebenfalls in das Achtelfinale. Da war Marie Grekowitz (Freiburg) beim 0:3 zu stark.

Mit Nina Müller, Hour Alsayed, Lena Sadrina (alle Stühlingen) und Jana Mittmann schafften es vier Spielerinnen aus dem Schwarzwald bis in die K.o.-Runde der U 13. Nina gewann das Halbfinale gegen Julia Derr (Offenburg) mit 3:2 und auch das Endspiel gegen Michaela Kopp (Oberschopfheim). Hier setzte sie sich mit 11:6 Punkten im fünften Satz durch.

Hour verlor im Halbfinale gegen Michaela und gewann Bronze. Fünfte wurden Jana und Sadrina, die das Viertelfinale erreichten. Im Doppel der U 13 gab es im Halbfinale ein Schwarzwald-Duell zwischen Jana/Nina und Hour/Lena. Jana/Nina gewannen mit 3:0 Punkten. Im Finale trafen sie auf die Helene Canni/Michaela Kopp (Seelbach/Oberschopfheim) und führten mit 2:1 Sätzen. mussten sich jedoch im fünften Satz mit 8:11 geschlagen geben und erhielten die Silbermedaille.

In der Klasse 18 wurde Eileen Wiedemann (Stühlingen) Gruppensiegerin. Lara Mittmann erreichte als Zweite die K.o.-Runde. Dort schied Lara im Achtelfinale aus. Eileen kam bis ins Halbfinale, wo sie sich Noemie Graf (Offenburg) mit 0:3 geschlagen geben musste. Bronze ist für sie ein großer Erfolg für Eileen. Im Doppel der U 18 gingen die Schwarzwälderinnen leer aus.