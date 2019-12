Turnen: (ma) Gute Leistungen an allen vier Turngeräten gab es am Freitag bei den Schulbezirksmeisterschaften im Gerätturnen der Jungen in der Bräunlinger Sporthalle zu sehen. Ganz knapp war die Entscheidung bei den Grundschulen, denn erst mit dem letzten Turner setzte sich die Furtwanger Friedrichschule durch.

Mit nur 0,70 Punkten Vorsprung gelang den Furtwanger Grundschülern Matheo Kammerer, Henry Dold, Robin Stolz, Michel Vogt und Erik Hättich der Sprung auf das oberste Siegertreppchen. Die besten Vierkampfturner bei den älteren Altersklassen waren im Wettkampf II Tom Feser (64,50), im Wettkampf III/1: Erwin Haas (56,20) und beim Wettkampf III/2 erhielt Jacob Zganjar mit 57,10 Punkten die höchste Vierkampfwertung.

In der Altersstufe 2006 und jünger ragte Marius Dieterle mit 59,00 Punkten heraus. Dominierender Einzelturner aller zehn Grundschulmannschaften war Marcel Effinger von der Dom Clemente Schule Schonach mit 55,10 Punkten. Die qualifizierten Schulmannschaften nehmen nun am südbadischen Regierungsbezirksfinale am 13. Februar in Bad Dürrheim teil. Dort treffen sie auf die besten Schulteams aus den anderen Bezirken aus ganz Südbaden. Die Ergebnisse:

Wettkampf II, Jahrgang 2002 und jünger: 1. Realschule Triberg (Ben Dold, Nick Duffner, Tom Feser, Mark Dold) 189,00 Punkte (Q); Wettkampf III/1, Jahrgang 2004-07: 1. Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen (Mark Rothmund, Tim Krüger, Erwin Haas) 162,70 (Q); Wettkampf III/2, Jahrgang 2003 und jünger: 1. Realschule Donaueschingen (Luis Hirt, Johannes Widmann, Jacob Zganjar) 153,70 (Q); Wettkampf IV/2, Jahrgang 2006 und jünger: 1. Schwarzwald-Gymnasium Triberg (Zeno Frey, Johannes Schuler, Luca Wisser, Marius Dieterle und Leon Effinger – 176,70 Punklte) (Q); 2. Fürstenberg-Gymnasium Donaueschingen 170,40 (Q); 3. Realschule Donaueschingen 170,00; Wettkampf V, Grundschulen: 1. Friedrichschule Furtwangen 163,90 (Q); 2. Dom-Clemente-Schule Schonach I 163,20 (Q); 3. Grundschule Bräunlingen I 162,90 (Q); 4. Lucian-Reich-Schule Hüfingen I 156,50; 5. Lucian-Reich-Schule Hüfingen II 153,70; 6. Grundschule Bräunlingen II 150,50; 7. Dom-Clemente-Schule Schonach II 148,30; 8. Grundschule Bräunlingen III 146,20; 9. Grundschule Döggingen 144,20; 10. Grundschule Bräunlingen IV 143,50;