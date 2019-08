von Werner Feisst und Markus Peiker

Fußball-Oberliga: FC 08 Villingen – 1. FC Rielasingen-Arlen 1:1 (1:0). Der FC 08 Villingen musste sich im ersten Flutlicht-Spiel in der MS Technologie-Arena gegen Rielasingen-Arlen vor der stolzen Kulisse von 1600 Zuschauern mit einem Unentschieden begnügen, das für die Gastgeber auch noch schmeichelhaft war.

Die Partie begann verhalten. Beide Mannschaften waren zunächst auf Sicherheit bedacht, um nicht früh in Rückstand zu geraten. So waren Chancen in der ersten Viertelstunde Mangelware. Entsprechende gedämpft war in dieser Phase auch die Stimmung auf den Rängen. Auffälligster Mann bei den Gästen im ersten Abschnitt war Nedzad Plavci. Der ehemalige Nullacht-Spieler hatte einige gute Szenen. Wenn es drohte, gefährlich zu werden, war jedoch Villingens Abwehrchef Dragan Ovuka zur Stelle.

In Minute 25 sahen die Nullacht-Fans den ersten gelungenen Angriff ihrer Mannschaft. Der agile Flamour Berisha bediente Ovuka, dessen Drehschuss von Gästeschlussmann Christian Mendes mit einer starken Parade unschädlich gemacht wurde. Vier Minuten später kamen die Gäste gefährlich vor das Villinger Gehäuse, doch Silvo Battaglia verzog den Ball aus guter Position kläglich.

In Minute 34 hatten die Gastgeber erstmals Grund zum Jubeln. Nach einem schönen Angriff über die linke Seite flankte Tevfik Ceylan in die Mitte. Damian Kaminski ließ den Ball listig durch und Berisha nahm aus zwölf Metern Maß. Sein Flachschuss schlug unhaltbar für Gästeschlussmann Mendes im rechten Eck ein. Fünf Minuten vor der Pause hatten die Schwarzwälder die große Chance zum 2:0, als sich Rielasingen einen kapitalen Schnitzer in der eigenen Hälfte leistete. Thomas Kunz verlor den Ball an Ceylan, der alleine Richtung Tor marschierte. Sein Schuss verfehlte den Kasten nur knapp.

In der zweiten Halbzeit zeigten die Villinger eine schwache Leistung. Der Oberliga-Aufsteiger vom Bodensee dominierte das Geschehen und hätte gut und gerne als Sieger vom Platz gehen können. Dass es nicht soweit kam, hatten die Nullachter nur ihrem vorzüglichen Torhüter Andrea Hoxha zu verdanken, der mehrmals spektakulär rettete.

In der 54. Minute traf Plavci nur das Außennetz, doch knapp zehn Minuten später war der glänzende Techniker erfolgreich. Dem Treffer zum 1:1 vorausgegangen war ein übles Foul von Berisha an Mauersberger, was für den Villinger die gelbe Karte zur Folge hatte. Plavci trat den Freistoß und überraschte Hoxha mit einem Schuss ins kurze Eck. In Minute 66 hatten die Nullachter ihre einzige nennenswerte Möglichkeit im zweiten Durchgang, doch Gästekeeper Mendes lenkte die Direktabnahme von Ceylan an die Querlatte. Dann waren nur noch die Gäste am Drücker, wobei Hoxha zweimal (69. und 90.) hochklassig gegen Wellhäuser einen zweiten Treffer verhinderte. Tore: 10 (34.) Berisha, 1:1 (63.) Plavci. Zuschauer: 1600. Schiedsrichter: Luigi Satriano (Zell im Wiesental).

FC 08 Villingen: Hoxha, Feger, Ovuka, Vochatzer (46. Benz), Serpa, Wehrle, Weißhaar, Berisha, Ceylan, Kaminski, Bak.

1. FC Rielasingen-Arlen: Mendes, Rasmus, Winterhalder, Kunze, Kunz, Mauersberger, Guglielmelli, Berger, Wellhäuser, Plavci, Battaglia.