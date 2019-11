Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: Obwohl der SV Rietheim in Kappel die zweite Saisonniederlage kassierte, geht die Elf als Spitzenreiter in die Winterpause. Mit drei Punkten Abstand folgt der starke Aufsteiger SG Buchenberg/Neuhausen, der sechs Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten Fischbach mitnimmt.

Drei Punkte hatte der FC Schönwald gegen das Schlusslicht aus Überauchen eingeplant, doch nach 90 Minuten mussten sich die Gastgeber mit einem 1:1-Unentschieden begnügen. „Wir waren im Strafraum nicht effektiv und haben zahlreiche Möglichkeiten ungenutzt gelassen. Chancen zu einem Sieg waren genügend da, doch offenbar haben einige Spieler den Tabellenletzten unterschätzt“, sagt Schönwalds Trainer Christian Furtwängler. Er war nach den 90 Minuten sehr enttäuscht. „Wir haben sicherlich andere Ansprüche. Letztlich war das Unentschieden sogar noch glücklich.“

Vor der Partie wäre Ilter Kozanoglu, Trainer des SV Überauchen, mit einem Punktgewinn in Schönwald zufrieden gewesen. „Wenn du in Minute 93 den Ausgleich kassierst, kannst du dich über einen Punkt nicht freuen. Es gab in der Saison schon einige Partien, in denen wir in der Nachspielzeit Punkte abgegeben haben. Wir haben weitgehend sehr diszipliniert gespielt und wenn wir aus unseren Möglichkeiten das 2:0 machen, brennt auch nichts mehr an“, resümiert Kozanoglu. Für seine Elf sei es dennoch wichtig gewesen, mit einem Punkt in die Winterpause zu gehen. Dem Trainer machen die vergangenen Auftritte Mut, dass in der Restsaison der Abstiegsplatz noch abgegeben werden kann.

Der FC Kappel überraschte am Sonntag mit einem 2:0-Sieg gegen Spitzenreiter Rietheim und schob sich in der Tabelle auf Rang elf nach oben. „Es hat sich wieder mal gezeigt, dass wir auch die Spitzenteams ärgern können, wenn wir personell einigermaßen komplett sind. Psychologisch ist es wichtig, mit einem Sieg in die lange Pause zu gehen“, bilanziert Spielertrainer Kai Bommer. Seine Elf habe die Partie etwas riskant begonnen und mit einem hohen Tempo zweimal getroffen. „Wir wollten auch in Halbzeit zwei die Rietheimer beschäftigen, doch der Plan ist nicht ganz aufgegangen. Immerhin standen wir defensiv sehr stabil. Diesen Erfolg werden wir mit in die Vorbereitung nehmen und dann wieder angreifen“, kündigt Bommer an.

Der VfB Villingen verabschiedete sich mit einem 9:1-Erfolg gegen Tannheim in die Pause. „Meine Mannschaft hat gezeigt, was sie drauf hat. Leider haben wir zuvor schon zu viele Punkte liegen gelassen. Bei dem großen Rückstand wird nach oben kaum etwas gehen“, befürchtet Trainer Antonio Szarmach. Er hatte unter der Woche eine deutliche Ansprache an die Mannschaft gehalten und die zuletzt eher schwachen Leistungen zum Thema gemacht. Offenbar hat Szarmach die richtigen Worte gefunden. „Wenn wir öfters unser Potenzial abgerufen hätten, wäre in der Saison mehr möglich gewesen. Neun Tore sind schön, doch auch dafür gibt es nur drei Punkte und wir hinken weiterhin unseren eigenen Ansprüchen hinterher.

Die derbe Pleite des FC Tannheim beim VfB lag auch daran, dass die Tannheimer bereits ab Minute 29 in Unterzahl spielen mussten. Torhüter Uwe Volk, sonst in der AH im Einsatz, musste nach einem Foulspiel vom Platz. Volk stand zwischen den Pfosten, da alle anderen Torhüter nicht einsatzfähig waren. „Wir mussten dann einen Feldspieler zwischen die Pfosten stellen, der weitgehend chancenlos war. Der VfB hat sehr stark aufgespielt und seine Chancen genutzt“, sagt Tannheims Trainer Franco de Rosa. Die Tannheimer hoffen nun, sich im Nachholspiel gegen den FC Schönwald besser in die Winterpause zu verabschieden. De Rosa: „Mit einem 1:9 aufzuhören, wäre psychologisch sehr schlecht. Wir wollen gegen Schönwald ein anderes Gesicht zeigen.“

Durch die 1:2-Heimniederlage gegen die DJK Villingen II geht die SG Vöhrenbach/Hammereisenbach mit einer Serie von sieben Spielen ohne Sieg in die Winterpause. In diesem Zeitraum gab es lediglich ein 2:2 gegen Fischbach. „Das ist bitter, aber ich habe dennoch ein gutes Gefühl, dass wir mit einer guten Vorbereitung die Liga halten werden“, sagt Trainer-Rückkehrer Franz Ratz. Einmal mehr vergaben die Bregtäler einen Elfmeter. „Wir hatten im bisherigen Saisonverlauf vier Strafstöße und haben keinen im Tor untergebracht. Das dämpft das Selbstvertrauen“, ergänzt Ratz. Seine Elf habe gegen die DJK weitgehend ein gutes Spiel abgeliefert, sei aber beim 0:1 in einen Konter gelaufen. Der 1:2-Anschlusstreffer sei zu spät gefallen, um der Partie eine Wende zu geben.