Basketball, ProA: Das 68:81 der wiha Panthers gegen die Römerstrom Gladiators Trier bot reichlich Zündstoff rund um die Schiedsrichter. Nun richtet sich der Fokus der Schwenninger Basketballer auf den Saisonhöhepunkt am kommenden Samstag.

Dominierendes Thema nach dem Heimspiel gegen Trier war die Leistung der Schiedsrichter vor allem ab dem dritten Viertel. In der ersten Hälfte verfolgte das Gespann zwar eine recht kleinliche, aber immerhin geradlinige Linie (15:13 Fouls). Diese verlor das Trio allerdings im dritten Abschnitt, als die Foulverteilung (10:3) plötzlich zu Ungunsten der Panthers kippte. „Ich hätte auch gerne mal ein paar Foulpfiffe. Ihr verliert gerade eure Linie“, richtete Panthers-Trainer Alen Velcic seine Worte beim Stand von 50:52 an einen Schiedsrichter, der ihn daraufhin mit dem zweiten technischen Foul bestrafte und des Spieles verwies. Dazu kam ein technisches Foul gegen Kosta Karamatskos. Der Panthers-Kapitän reagierte mit einer abwinkenden Geste in Richtung seiner Mutter auf der Tribüne, was eine Schiedsrichterin allerdings auf sich bezog und die Pfeife zückte. Dies stellte den Knackpunkt in einer bis dato ausgeglichenen Partie dar. Die Gäste setzten sich dank zahlreicher Freiwürfe ab und ließen im Schlussviertel nichts mehr anbrennen.

Die Schwenninger fanden im Anschluss deutliche Worte. „Es war mit die schlechteste Schiedsrichter-Leistung, die ich jemals gesehen habe“, nahm Bill Borekambi nach der Partie kein Blatt vor den Mund. „Das Spiel war an einem Punkt, als beide Teams gekämpft haben. Dann ohne Vorwarnung mit technischen Fouls um sich zu werfen, ist schon extrem.“ Velcic ergänzte: „Schiedsrichter sind wie Spieler und Trainer auch nur Menschen. Es zeugt allerdings nicht von Klasse, wenn man nicht kommunikativ ist und einen Trainer einfach rausschmeißt.“

Das Wirrwarr rund um die Spielleiter war zentraler Bestandteil der Schwenninger Analyse der Niederlage. „Das war auf jeden Fall spielentscheidend. Wir haben uns mental zu sehr darauf eingelassen“, so Borekambi. Alen Velcic ergänzt: „Ich kann meiner Mannschaft nicht viel vorwerfen. Die Spieler verloren den Glauben an sich selbst, weil sie dachten, dass jeder Kontakt abgepfiffen wird.“ Leon Friederici lässt die Unparteiischen hingegen nicht als Ausrede zu: „Wir haben uns zu sehr von dieser Hektik beeindrucken lassen. Ob die Schiris schlecht gepfiffen haben oder nicht, ist unrelevant. Wir müssen uns auf unser Spiel konzentrieren. Es wäre noch alles möglich gewesen.“

Die Gäste wären trotz allem an diesem Abend schlagbar gewesen. Die Panthers ließen die in den vergangenen Wochen ins Rollen gekommene Offensive der Gladiators nicht zur Entfaltung kommen, erlaubten lediglich vier Dreier und zeigten in der Defensive eine gute Leistung. Allerdings brachte die schwächelnde Offensive die Aufsteiger einmal mehr um einen möglichen Erfolg. In Spiel eins nach der Trennung von David Dennis fehlte den Panthers eine ordnende Hand im Spielaufbau. Dafür hatte Alen Velcic am vergangenen Mittwoch den Point Guard Drew Brandon verpflichtet. Dem US-Amerikaner war bei seinem Debüt für die Panthers die fehlende Bindung zu seinen Kollegen allerdings deutlich anzumerken, was er selbst nach dem Spiel einräumte. „Es war ein harter Start. Ich versuche, meinen Rhythmus zu finden.“ Dass dieser noch nicht vorhanden ist, zeigt auch die Tatsache, dass Brandon am Samstagabend sein Shampoo vergaß und nach dem Spiel zuhause duschen musste.

Der 27-Jährige deutete mit sechs Assists allerdings auch seine Spielmacherqualitäten an. Zudem war der Neuling sichtlich bemüht, viel mit seinen Teamkameraden zu interagieren und bei den Auszeiten möglichst viel von Coach Velcic aufzuschnappen. „Drew hat es ordentlich gemacht. Man hat seine Anlagen und seine Erfahrung gesehen. Er bekommt selten Panik“, so Trainer Velcic. Leon Friederici ergänzt: „Drew versucht, Spielfluss herzustellen und den Ball zu bewegen. Er ist sehr schlau, ruhig und versteht das Spiel.“

Für die wiha Panthers steht nur eine kurze Weihnachtspause an, ehe am Samstag der Höhepunkt der Saison folgt – das Heimspiel gegen die Tigers Tübingen in der Helios Arena. An Heiligabend wird morgens trainiert, ehe zwei freie Tage anstehen. Auch Leon Friederici weiß: „Wir sind nicht in einer Position, in der wir uns lange ausruhen können.“