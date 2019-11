Fußball, A-Junioren Verbandsliga: Hegauer FV – FC 08 Villingen (Sonntag, 15.30 Uhr). (mst) Nach der 2:4-Niederlage gegen den Bahlinger SC im Spitzenspiel am vergangenen Samstag wollen die A-Junioren des FC 08 Villingen wieder in die Erfolgsspur zurückfinden und die Tabellenführung verteidigen. Das Team von Trainer Reiner Scheu hat dabei eine machbare Aufgabe vor der Brust. Die Villinger gastieren am Sonntag bei Aufsteiger Hegauer FV, der auf dem drittletzten Platz steht. Dennoch ist Vorsicht geboten. Im Hinspiel am ersten Spieltag taten sich die Nullachter beim 3:2-Sieg schwer, zudem gewannen die Hegauer zuletzt mit 7:2 im Kellerduell. Scheu nimmt das Spiel daher sehr ernst. „Wir müssen sehr konzentriert sein und vor allem auf die langen Bälle aufpassen. Das Ziel sind die drei Punkte.“ Das Lazarett ist nach wie vor unverändert groß. Neben den Langzeitverletzten fallen also weiterhin Erik Törtelyi und Jonas Zimmermann aus.

B-Junioren Verbandsliga: FC Radolfzell – FC 08 Villingen (Sonntag, 13 Uhr). Am Sonntag trifft die B-Jugend des FC 08 auf den FC Radolfzell. Das Hinspiel gewannen die Schwarzwälder mit 10:0, am grünen Tisch wurde das Spiel aufgrund einer fehlenden Spielgenehmigung eines Villinger Spielers allerdings für Radolfzell gewertet. Nach dem wichtigen 2:1-Sieg in Bahlingen in der Vorwoche wollen die Villinger nun nachlegen, um den Anschluss an die Tabellenspitze zu halten. Sechs Punkte beträgt der Rückstand des FC 08 auf den Spitzenreiter Freiburger FC. „Wir sollen nach der guten Leistung unbedingt nachlegen und uns drei wichtige Punkte sichern“, weiß auch Trainer Daniel Miletic um die Bedeutung der Partie beim Sechstplatzierten. In dieser Woche fehlten einige Spieler krankheits- oder verletzungsbedingt. Dennoch rechnet Miletic mit einem schlagkräftigen Kader, der als leichter Favorit ins Spiel bei den Mettnauern geht.

SC Konstanz-Wollmatingen – SG Bräunlingen (Samstag, 13:30). (cl) Im ersten Spiel der Rückrunde reisen die Bräunlinger zum SC Konstanz-Wollmatingen. An die Seehasen dürften die Zähringerstädter gute Erinnerungen haben, schließlich gelang dem Team von Trainer Daniel Höll am ersten Spieltag ein 1:0-Heimsieg. Der Torschütze des goldenen Treffers hieß damals Leonard Wenzel und eben dieser Wenzel präsentiert sich zuletzt in einer starken Form. In den vergangenen zwei Spielen gelang dem offensiven Mittelfeldspieler je ein Treffer. Auf seine Treffsicherheit setzt Höll am Wochenende auch am Bodensee. Die Konstanzer belegen nach der Winterpause den fünften Rang und hegen durchaus noch Ambitionen nach ganz oben. Keine leichte Aufgabe für die Spieler von Daniel Höll, der aber wie in den vergangenen Wochen schon oft keine personellen Ausfälle zu beklagen hat. Angesprochen auf die Zielsetzung antwortet Höll: „Das Maximum herausholen“. Es besteht durchaus die Hoffnung, dass dieses Maximum ein ähnliches Ergebnis wie in der Hinrunde darstellt.

C-Junioren Verbandsliga: FC 08 Villingen – Offenburger FV (Sonntag, 12 Uhr). Als klarer Außenseiter gehen die C-Junioren des FC 08 Villingen in das Heimspiel gegen gen Tabellenführer Offenburg. Die Gäste gaben in dieser Saison noch keinen Punkt ab und marschieren souverän Richtung Meisterschaft, während Villingen im Abstiegskampf steckt. „Wir haben keine Angst vor diesem Gegner. „Wir wollen die drei Punkte holen. Wir werden unsere Chancen bekommen. Offenburg ist auf keinen Fall unschlagbar“, sagt Trainer Haris Redzepagic. Das Hinspiel verloren die Nullachter zwar deutlich mit 0:4, das Ergebnis war allerdings viel deutlicher als die Kräfteverhältnisse auf dem Platz. Daher ist Redzepagic guter Dinge.