Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: (mst) SV Eisenbach – SV Öfingen 3:1 (2:1). Öfingen fand gut in die Partie und ging mit der ersten Chance nach 15 Minuten durch Dominik Wölfle in Führung. Jens Schuler antwortete aber postwendend mit dem Ausgleich. In der Folge war Eisenbach spielbestimmend und ging kurz vor der Pause durch Marco Wirbser in Führung. Öfingen drängte daraufhin auf den Ausgleich, wurde aber nach einer Stunde durch Erik Sühling zum 1:3 ausgekontert. Dabei blieb es auch. Tore: 0:1 (15.) Wölfle, 1:1 (17.) Schuler, 2:1 (42.) Wirbser, 3:1 (60.) Sühling. ZS: 80. SR: Stephan Niggemeier (Villingen).

SSC Donaueschingen – FC Lenzkirch 0:1 (0:1). Der SSC war in der ersten halben Stunde die bessere Mannschaft, ließ aber mehrere gute Chancen liegen. Stattdessen ging Lenzkirch mit der ersten gefährlichen Aktion durch Fabian Gamp in Führung, der aus zwölf Metern in den Winkel traf. In der zweiten Hälfte war Donaueschingen wieder leicht überlegen, nutzte die wenigen Chanen aber nicht und verlor letztlich unglücklich. Tore: 0:1 (34.) Gamp. ZS: 70. SR: Alexander Krauß (Bad König).

SG Riedöschingen/Hondingen – SV Hinterzarten 3:1 (1:1). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gingen die Gäste durch Julian Eckert zunächst früh in Führung, ehe Manuel Martin nur wenige Sekunden später per Elfmeter ausglich. Nach der Pause war Riedöschingen die bessere Mannschaft, traf durch Patrick Zolg sowie Manuel Martin und gewann letztlich verdient. Tore: 0:1 (8.) Eckert, 1:1 (9.) Martin, 2:1 (57.) Zolg, 3:1 (72.) Martin. ZS: 180. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

SV TuS Immendingen – FC Pfohren 2:2 (0:1). In einem kampfbetonten und ausgeglichenen Spiel vor 250 Zuschauern brachte Marius Wiehl die Gäste nach einem Abwehrfehler in Minute 29 in Führung, bevor Jaruka Ndow nach einer Stunde ausglich. Ndow war es, der seine Mannschaft in der Schlussphase zunächst in Führung köpfte, ehe Fabian Reichmann nach 84 Minuten ebenfalls per Kopf den gerechten 2:2-Endstand herstellte. Tore: 0:1 (29.) Wiehl, 1:1 (60.) Ndow, 2:1 (79.) Ndow, 2:2 (84.) Reichmann. ZS: 250. SR: Dominik Wehrle (Kleineisenbach).

SG Unadingen/Dittishausen – SG Schluchsee/Feldberg 4:1 (2:1). Einen verdienten Heimsieg feiert Unadingen im Aufsteigerduell. Nachdem die Gäste zwar durch Jonas Schlageter in Führung gingen, übernahmen die Gastgeber die Kontrolle und drehten durch Martin Siebler sowie Andreas Wolf schnell die Partie. In Hälfte zwei war das Spiel zunächst ausgeglichen, ehe Unadingen in der Schlussphase Druck machte und durch Marco Rothweiler sowie Johannes Müller zum etwas zu hohen, aber verdienten 4:1-Heimsieg erhöhte. Tore: 0:1 (12.) Schlageter, 1:1 (15.) Siebler, 2:1 (22.) Wolf, 3:1 (71.) Rothweiler, 4:1 (88.) Müller. ZS: 100. SR: Shkelqim Guci (Freiburg).