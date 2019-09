Fußball-Kreisliga B, Staffel 1: Nachdem der SV Niedereschach mit einem souveränen 5:0-Sieg in die Saison startete, will der Absteiger am Sonntag im Heimspiel gegen den FC Weiler die Tabellenführung vom FC Schonach II zurückerobern, sich sich vom FC Furtwangen II 1:1 trennte. Weiler wiederum ist nach der 0:2-Niederlage am Mittwoch in St. Georgen auf Wiedergutmachung aus und möchte den ersten Saisonsieg einfahren. Im Duell zwischen dem FV/DJK St. Georgen und Zagreb Villingen treffen zwei Mannschaften aufeinander, die mit einem Sieg und einer Niederlage nahezu einen identischen Saisonstart hinlegten. Das Derby SG Peterzell/Mönchweiler gegen Bratstvo Villingen verspricht Brisanz.

Kreisliga B, Staffel 2: Das Spitzenspiel der Staffel steigt bereits am Samstag um 16 Uhr, wenn der TuS Blumberg den perfekt gestarteten FC Gutmadingen II empfängt. Die Gäste können dabei die Tabellenführung von der spielfreien SG Aulfingen/Leipferdingen zurückerobern. Das Duell der Gegensätze steigt am Sonntag in Hüfingen, wenn der bislang noch sieglose FCH den mit zwei Siegen optimal gestarteten SV Mundelfingen empfängt. Der FC Grüningen möchte mit einem Sieg im Heimspiel gegen die TuS Oberbaldingen das Tabellenende verlassen.

Kreisliga B, Staffel 3: Bereits am Samstag um 17:30 Uhr kämpfen im Kellerduell zwischen dem FC Neustadt II und dem SV Göschweiler die beiden Tabellenletzten um die ersten Punkte. Das gegensätzliche Duell steigt tags darauf um 15 Uhr: Der SV Gündelwangen bittet den SV Friedenweiler im Spitzenspiel zum Tanz. Beide Mannschaften stehen mit sechs Punkten und 9:1 Toren an der Ligaspitze. Im Nachbarschaftsduell zwischen dem SV Titisee und dem TuS Bonndorf II entscheidet sich, welche Mannschaft sich in Richtung Spitzengruppe orientieren kann. Zudem empfängt der FC Bernau den FC Gütenbach und der SV St. Blasien den FC Rieselfingen.