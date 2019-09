von unserer Sportredaktion

Kreisliga B 1

Niedereschach fertigt Nußbach ab

Kreisliga B, Staffel 1: Absteiger Niedereschach startet furios mit einem Kantersieg in Nußbach in die Saison. Einen Dämpfer musste die SG Mönchweiler/Peterzell in Schonach einstecken.

FC Triberg – FV/DJK St. Georgen 2:0 (0:0) – Tore: 1:0 (75.) Marius Scherzinger, 2:0 (90.) Heiko Holzapfel, SR: Tom Brydniak

FC Furtwangen II – Spfr. Schönenbach 2:3 (2:1) – Tore: 1:0 (21.) Patrick Rombach, 1:1 (34.) Salvatore Guaglianone, 2:1 (44.) Ümit Cakici, 2:2 (69.) Salvatore Guaglianone, 2:3 (76.) Salvatore Guaglianone; Marvin Heinrich

FC Schonach II – SG Mönchweiler/Peterzell 4:1 (0:1) – Tore: 0:1 (35.) Fabian Pop, 1:1 (51.) Kevin Kärcher, 2:1 (64.) Dominik Wölfle, 3:1 (75.) Yannick Kienzler, 4:1 (82.) Dominik Wölfle; SR: Karl-Heinz Walter

FC Weiler – FC Unterkirnach 1:1 (1:0) – Tore: 1:0 (42.) Sven Schwarzwälder, 1:1 (67.) Yannik Duffner; SR: Felix Gärtner.

NK Zagreb Villingen – FKB Villingen 3:2 (2:2) – Tore: 1:0 (24.) Zvonomir Barisic, 1:1 (29.) Sladjan Jovanovic, 2:1 (31.) Zvonomir Barisic, 2:2 (39.) Sladjan Jovanovic, 3:2 (61.) Tihomir Barisic; SR: Matthias Grobs

SV Nußbach – SV Niedereschach 0:5 (0:2) – Tore: 0:1 (21.) Marco Tümpel, 0:2 (44.) Christopher Hackenbruch, 0:3 (49.) Max Lorse, 0:4 (66.) Nikolai Kostylev, 0:5 (81.) Lukas Hajok; SR: Marc Kolberg. (mst)

Kreisliga B 2

Marvin Riedmüller mit Dreierpack

Kreisliga B, Staffel 2: Den zweiten Sieg im zweiten Saisonspiel feierten der FC Gutmadingen II und der SV Mundelfingen. Damit stehen beide Teams in der

B 2-Tabelle ganz vorn.

FC Bad Dürrheim II – FC Hüfingen 4:3 (2:1) – Tore: 0:1 (2.) Essa Manneh, 1:1 (11.) Cem Tümkaya, 2:1 (36.) Cem Tümkaya, 2:2 (52.) Guiseppe Tallarico, 3:2 (78.) Essa Manneh, 4:2 (90.) Mario Bucelli, 4:3 (90.) Nico Segin; Schiedsrichter: Tobias Dittmar

TuS Blumberg – SV Mundelfingen 0:1 (0:0) – Tor: 0:1 (81.) Daniel Schwarz; SR: Thomas Müller

FC Gutmadingen II – FC Grüningen 2:0 (1:0) – Tore: 1:0 (34.) Nicolai Haves, 2:0 (66.) Jabesa Aweke; SR: Kai Becherer

TuS Oberbaldingen – FC Wolterdingen 1:2 (0:1) – Tore: 0:1 (10.) Pascal Götz, 1:1 (48.) Markus Nann, 1:2 (90.) Thorsten Dankwardt; Schiedsrichter: Stanislaus Wengrzik

SG Döggingen/Hausen – SG Aulfingen/Leipferdingen 0:4 (0:2) – Tore: 0:1 (31.) Marvin Riedmüller, 0:2 (35.) Manuel Weiler, 0:3 (55.) Marvin Riedmüller, 0:4 (85.) Marvin Riedmüller; SR: Axel Kostenbacher

Kreisliga B 3

Kantersieg für SV Friedenweiler

Kreisliga B, Staffel 3: Punkt- und torgleich führen der SV Friedenweiler und der SV Gündelwangen nach zwei Spieltagen die B 3 an. Der FC Reiselfingen, der SV Göschweiler und die Reserve des FC Neustadts II sind bislang noch ohne Erfolgserlebnis.

SV Göschweiler – SV St. Märgen 0:3 (0:0) Tore: 0:1 (51.) Julian Kürner, 0:2 (59.) Marvin Hermann, 0:3 (87.) Max Hog; SR: Fabian Morath.

FC Reiselfingen – SV Titisee 2:3 (1:0) Tore: 1:0 (34.) Stefan Kringe, 2:0 (47.) S. Kringe, 2:1 (71.) Mark Fehr, 2:2 (78.) Vitor Rodrigues Dias, 2:3 (90.) Leandro de Sousa Silva; SR: Mario Heinrich

VfB Mettenberg – FC Bernau 2:3 (0:1) – Tore: 0:1 (44.) Mario Maier, 1:1 (47.) Dominik Spilotros, 2:1 (52.) Gabriel Buntru, 2:2 (65.) Holger Baur, 2:3 (85.) Holger Baur; SR: Matthias Indlekofer

TuS Bonndorf II – SV Gündelwangen 0:1 (0:0) Tor: 0:1 (61.) Robin Probst; SR: Jens Bormann.

SV St. Blasien – FC Gütenbach 1:1 (1:1) – Tore: 1:0 (22.) Florian Kabashi, 1:1 (36.) Oliver Waldvogel; SR: Ralf Gerspacher

SV Friedenweiler – FC Neustadt II 6:1 (4:0) – Tore: 1:0 (9.) Fabian Bröde, 2:0 (13.) Jonas Riesterer, 3:0 (29.) Patrick Wehrle, 4:0 (31.) Tim Heizmann, 5:0 (68.) Fabian Bröde, 6:0 (81.) Dominik Wehrle, 6:1 (90.) Björn Fischer; SR: Heinrich Hilzinger (mst)

Kreisliga B 4

Dreierpack von Luis Kohlermann

Kreisliga B, Staffel 4: Mit einem klaren Heimerfolg gegen Hölzlebruck übernahm der FC Königsfeld II die Tabellenführung. Mann des Tages war der Marbacher Luis Kohlermann, der beim 3:0-Auswärtssieg seiner Elf alle drei Treffer erzielte.

DJK Donaueschingen III – SV Grafenhausen II 0:1 (0:0) Tor: 0:1 (66.) Pirmin Rupp; Schiedsrichter: Hubert Raymond

FC Dauchingen II – SV Aasen II 2:0 (0:0) – Tore: 1:0 (63.) Nils Mathias Dörflinger, 2:0 (66.) Luca Listori; SR: Konstantin Tsalis.

FC Königsfeld II – SV Hölzlebruck II 4:1 (4:1) – Tore: 1:0 (4.) Christian Richter, 2:0 (19.) Rico Eisensteck, 3:0 (21.) Christian Richter, 3:1 (28.) Eugen Baibarak, 4:1 (30.) David Bayer; Schiedsrichter: Mihael Pravda

SG Riedböhringen/Fützen II – FV Marbach II 0:3 (0:2) – Tore: 0:1 (15.) Luis Kohlermann, 0:2 (40.) Kohlermann, 0:3 (47.) Kohlermann; SR: Andre Wernicke

FC Bräunlingen II – SV Obereschach II 3:1 (2:1) – Tore: 0:1 (25.) Felix Reishaus, 1:1 (31.) Michael Scherzinger, 2:1 (45.) Matthias Hummer, 3:1 (71.) Lukas Schorpp; SR: Joachim Rendler

FC Hochemmingen II – SV Geisingen II 0:2 (0:1) – Tore: 0:1 (11.) Gian Luca Pinna; 0:2 (66.) Alexander Reis; Schiedsrichter: Benjamin Feta (mst)