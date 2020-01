Luftgewehrschießen, 2. Bundesliga Südwest: SSVg Brigachtal – SSV Leingarten 5:0; SSVg Brigachtal – KKS Königsbach II 2:3. Die Brigachtaler Sportschützen haben in der Verlängerung des letzten Wettkampfes gegen Königsbach die Meisterschaft in der 2. Bundesliga verpasst. Durch eine Niederlage von Peter Sidi im vierten Stechschuss musste Brigachtal dem SV Fenken die Meisterschaft überlassen. Die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur ersten Bundesliga hatten die Brigachtaler jedoch bereits am Vormittag mit dem klaren Sieg gegen Absteiger Leingarten perfekt gemacht. Am 26. Januar schießen die Brigachtaler in Regensburg zusammen mit Fenken gegen die zwei besten Teams der Süd-Staffel um zwei freie Plätze in der deutschen Eliteliga.

„Ich hätte nur zu gern die Meisterschaft ungeschlagen geholt. Es bleibt eine kleine Enttäuschung nach einer tollen Saison. Im Stechen zu verlieren ist besonders schade. Wir werden uns nun gut für die Aufstiegsrunde vorbereiten und wollen nach zwei Jahren zurück in die erste Bundesliga. Wir werden in Regensburg unsere Chancen haben“, sagte Brigachtals Trainer Alain Guignard nach der abschließenden Niederlage gegen Königsbach. Dieses Duell stand auf einem teilweise höheren Niveau als in der ersten Liga, blieben doch alle zehn Schützen über der magischen Grenze von 390 Ringen.

Am Sonntagvormittag hatten die Brigachtaler keine Mühe, sich gegen den bis dahin punktlosen Gast vom SSV Leingarten durchzusetzen. Überragend war dabei Peter Sidi. Der Ungar schoß 400 von 400 möglichen Ringen, während sein Gegner auf 395 Ringe kam. Auch Selina Gschwandtner (395:384), Nathalie Loser (388:376), Kerstin Kohler (394:388) und Eva Rösken (394:383) fuhren klare und ungefährdete Siege für die Brigachtaler ein.

Strahlender und tragischer Held: Peter Sidi schoss am Sonntag zunächst 400 von 400 möglichen Ringen, musste sich allerdings im zweiten Wettkampf im vierten Stechschuss geschlagen geben. Bilder: Zschäbitz | Bild: Zschäbitz, Dietmar

Es folgte das Nachmittagsduell gegen die Bundesliga-Reserve des KKS Königsbach. Ein Gegner, mit dem die Brigachtaler in der Vergangenheit schon oftmals schlechte Erfahrungen gemacht hatten. Und obwohl der Gast nicht aufstiegsberechtigt war, forderte Königsbach die Brigachtaler im voll besetzten Schützenhaus in Klengen. Sidi erreichte 396:396-Remis und musste nach Abschluss der Wettkämpfe in ein Stechen. Nach drei Unentschieden unterlag der Ungar im vierten Schuss mit 9,8:10,1. Sicher punktete erneut Gschwandtner (395:390) und auch Kohler (395:390) setzte sich ebenso sicher durch. Loser hingegen kam erst nach 20 schwächeren Schüssen in fahrt. Zu spät, denn sie unterlag mit 390:392. Noch knapper musste Rösken (390:391) den Punkt abgeben. Es war die erste Brigachtaler Niederlage im gesamten Saisonverlauf.