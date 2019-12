Luftgewehrschießen, 2. Bundesliga: SV Kronau II – SSVgg Brigachtal (Sonntag, 11.30 Uhr), SSVg Brigachtal – SV Möglingen (Sonntag, 14 Uhr, in Schopp). Wenn es für die Brigachtaler Sportschützen gut läuft, könnte das Team von Trainer Alain Guignard bereits am vorletzten Wettkampftag das Ticket für die Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga lösen. Mit 6:0 Punkten ideal in die Saison gestartet, würden zwei weitere Siege möglicherweise schon vor dem abschließenden Heimwettkampf im Januar einen der ersten zwei Plätze sichern. „Wir wollen nicht überheblich sein, aber beide Gegner sind machbar, zumal wir in Bestbesetzung antreten“, sagt Guignard.

Während Kronau mit 2:4 Punkten in erster Linie gegen den Abstieg kämpft, hat Aufsteiger Möglingen bisher ebenfalls eine 8:0-Punktebilanz. Allerdings hat Möglingen diese mit deutlich weniger Ringzahlen als die Brigachtaler erreicht. Während bei Brigachtal sechs Schützen mit Ringzahlen über 390 in der Setzliste geführt werden, ist es bei Möglingen nur eine Sportlerin, bei Kronau sind es immerhin drei.

Guignard will auf dem Weg zurück in die erste Bundesliga keine Experimente machen und bietet sein stärkstes Team auf. Peter Sidi, Selina Gschwandtner, Kerstin Kohler, Sabrina Klauer und Eva Rösken sind auf den Positionen eins bis fünf nominiert und sollen in dieser Konstellation beide Wettkämpfe bestreiten. Als Ersatz reisen Sebastian Meixner und Jasmin Gebhard mit, die noch ohne Zweitliga-Einsatz in der Saison sind. „Zuletzt haben unsere Sportler gute Ringzahlen geschossen und auch im Training überzeugt. Wir wollen so schnell wie möglich einen der ersten zwei Plätze und damit die Aufstiegsrunde absichern. Wenn alle ihre gewohnten Leistungen bringen, werden wir es schaffen“, ist Guignard überzeugt.

Südbadenliga: KKSV Heitersheim – SSVg Brigachtal II (Samstag, 10 Uhr), SGi Kuppenheim – SSV Brigachtal II (Samstag, 15 Uhr in Kuppenheim). Wie das Zweitliga-Team ist auch die 2. Brigachtaler Mannschaft in der Südbadenliga auf Titelkurs. Nach acht Wettkämpfen steht das Team bei 16:0 Punkten. Das erste Duell gegen Heitersheim wird richtungweisend, denn auch der Gegner geht mit 16:0 Punkten in den Vergleich. Kuppenheim ist mit 14:2 Punkten kaum schwächer einzuschätzen. Trainer Guignard muss in beiden Vergleichen auf die Schweizerinnen Silvia Gugnard und Joelle Baumgartner verzichten. Yvonne Schlottereck, Anita Mangold und Sebastian Meixner sind auf den ersten drei Positionen gesetzt. Gegen Heitersheim vervollständigen Selvi Özdag und Jasmin Gerhard das Team. Im zweiten Duell ersetzt Moritz Meyer Selvi Özdag. Auch in der Liga berechtigen die Plätze eins und zwei im Gesamtklassement für die Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga. Brigachtal II ist der Titelverteidiger.