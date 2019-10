Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: Die 0:3-Heimpleite gegen Riedöschingen hat beim Spitzenreiter FV Möhringen keine negativen Nachwirkungen hinterlassen. Mit dem 2:1-Erfolg gegen Verfolger Kirchen-Hausen und dem 1:0-Sieg am Wochenende in Donaueschingen hat die Elf von Trainer Heinz Jäger schnell wieder in die Erfolgsspur gefunden. „Es macht mich ein Stück weit stolz, welche Reaktion wir zuletzt gezeigt haben. Wir hatten zwei starke Gegner und haben uns dennoch durchgesetzt“, sagt Jäger. Er hat das eigentliche Saisonziel, Rang sechs, inzwischen nach oben korrigiert. „Nach dem bisherigen Saisonverlauf sollte eine Platzierung unter den drei besten Mannschaften machbar sein. Wir entwickeln uns spielerisch, und auch die Zuschauerzahl steigt immer mehr an.“ Als Titelfavorit sieht Jäger seine Elf indes nicht. „Einerseits haben wir nur vier Punkte Vorsprung und andererseits wissen wir nicht, wie wir aus der Winterpause kommen. Wenn wir aus den letzten zwei Vorrundenspielen noch vier Punkte mitnehmen, sind wir auf einem guten Weg“, ergänzt Jäger.

Mit einem 6:0-Erfolg gegen die SG Schluchsee zeigte die SG Kirchen-Hausen, dass sie die Niederlage gegen Möhringen gut weggesteckt hat. „So richtig rund lief es bei uns allerdings erst in Halbzeit zwei. Die 1:0-Pausenführung war viel zu knapp. Ich habe gesehen, dass bei uns einige Spieler immer noch am Spiel gegen Möhringen zu knabbern hatten. Erst mit dem 2:0 kam bei uns die Leichtigkeit zurück“, resümiert Spielertrainer Berkay Cakici. Da habe die Elf die Trotzreaktion gezeigt, die erwartet wurde. Cakici sieht seine Elf weiterhin in einer guten Ausgangsposition, merkt jedoch an: „Wir sollten uns jetzt keine weiteren Punktverluste leisten.“

Mit Rang drei und sechs Punkten Rückstand auf den Tabellenführer rechnet sich auch die SG Riedöschingen/Hondingen weiterhin einiges aus. Die jüngste Heimaufgabe gegen Öfingen wurde mit einem 3:0-Erfolg gelöst. „Nachdem einige verletzte und angeschlagene Spieler wieder im Kader sind, ist bei uns mehr Stabilität vorhanden. Dennoch haben wir uns gegen Öfingen lange sehr schwer getan. Öfingen hatte einen guten Torhüter. Vor allem in Halbzeit eins gelang uns offensiv wenig. Erst nach dem Seitenwechsel haben wir zu unserem Spiel gefunden“, bilanziert Co-Trainer Björn Werhan. Beachtlich ist weiterhin die Abwehrarbeit. Die SG Riedöschingen kassierte bislang im Durchschnitt nur 0,9 Tore pro Spiel. Werhan: „Wir stehen gut, offensiv aber geht sicherlich noch mehr.“

Trotz der klaren Niederlage bei der SG Riedöschingen war Jörg Kienast, Trainer des SV Öfingen, weitgehend mit den Leistungen seiner Schützlinge zufrieden. „Das Spiel war ein Schritt in die richtige Richtung. Wir hatten 45 Minuten lang sogar die besseren Chancen als der Gastgeber. Wir hätten etwas Zählbares mitnehmen können, wenn wir unsere Möglichkeiten besser nutzen. Daran müssen wir arbeiten“, betont Kienast. Gefallen hat ihm die Defensivleistung seiner Elf. „Da es lange nur 0:1 stand, haben wir die Abwehr etwas gelockert, um einen Punkt zu holen. Leider hat das nicht geklappt. Ansonsten stehen wir stabiler als noch vor einigen Wochen“, freut sich Kienast.

Auf der Stelle tritt gegenwärtig der SSC Donaueschingen. Gegen Möhringen (0:1) setzte es bereits die fünfte Saisonniederlage. Die ersten zwei Plätze scheinen schon jetzt außer Reichweite. „Ich war mit unserer Leistung nicht unzufrieden. Kämpferisch haben wir alles abgerufen, was in der Mannschaft steckt. Erst gegen Ende der Partie ist uns etwas die Luft ausgegangen“, analysiert Trainer Thomas Minzer. Für den SSC war es bereits die dritte Partie in Folge ohne eigenen Treffer. „Da fehlt uns gegenwärtig die letzte Entschlossenheit vor dem Tor. Hinzu kommen Aluminiumtreffer, die noch vor einigen Wochen im Netz landeten. Da fehlt uns auch das Glück“, fügt Minzer an. Das Torverhältnis (15:15) zeigt, dass die Schellenberger aktuell die Minimalisten der Staffel sind.

Bereits die vierte Saisonniederlage kassierte der SV TuS Immendingen in Unadingen. SV-Trainer Peter Tumler hatte vor der Saison gefordert, dass es nur drei Niederlagen geben dürfe, wenn die Elf ganz oben mitspielen wolle. Da wusste Tumler aber noch nicht, welch großes Verletzungspech auf seine Elf einprasseln wird. „Inzwischen gibt es einige Rückkehrer. Wir haben keine gute Ausgangsposition, geben aber auch nicht auf“, betont Tumler. In den kommenden vier Spielen, gegen Eisenbach, Kirchen-Hausen, Riedöschingen und Donaueschingen, kann die Elf einiges aufholen, aber auch noch mehr verlieren. „Sind wir einigermaßen komplett, werden wir in keiner Partie klarer Außenseiter sein. Wenn wir neun von zwölf Punkten holen, sind wir wieder dabei“, rechnet Tumler vor.