Fußball-Kreisliga A, Staffel 2: SV Hinterzarten – SSC Donaueschingen 0:0. (mst) In einem chancenarmen Spiel bewegten sich beide Mannschaften auf Augenhöhe. Mal waren die Hausherren näher an einem Treffer, mal hatten die Gäste mehr Spielanteile. Das Chancenverhältnis war gleich, sodass das torlose Remis ein gerechtes Ergebnis ist. ZS: 100. SR: Edgar Straub (Lauterbach).

FV Möhringen – SG Riedöschingen/Hondingen 0:3 (0:0). Der Spitzenreiter gibt erstmals Punkte ab. In einem lange Zeit ausgeglichenen Spiel brachte Manuel Martin die Gäste nach 68 Minuten in Führung. Daraufhin agierten die Hausherren konsterniert, während die SG Möhringens Schwächephase nutzte und binnen zehn Minuten das Spiel entschied. Andreas Stöckle schnürte dabei einen Doppelpack. Tore: 0:1 (68.) Martin, 0:2 (72.) Stöckle, 0:3 (78.) Stöckle. ZS: 150. SR: Margraf (Worblingen).

SV Öfingen – SG Kirchen-Hausen 2:5 (1:3). Die Gäste führten schon nach neun Minuten mit 2:0, ehe Markus Wenzler verkürzte. Gianluca Colucci sorgte aber mit seinem zweiten Treffer für den 3:1-Pausenstand. Nach dem Wechsel sorgte ein Eigentor wieder für Spannung, ehe Yaya Sanyang und Sheriff Jallow den Sack endgültig zumachten und für einen deutlichen sowie verdienten 5:2-Auswärtssieg sorgten. Tore: 0:1 (8.) Colucci, 0:2 (9.) Jallow, 1:2 (18.) Wenzler, 1:3 (25.) Colucci, 2:3 (82.) ET, 2:4 (60.) Sanyang, 2:5 (87.) Jallow. ZS: 100. SR: Valeri Baidin (St. Georgen).

FC Pfohren – SG Unadingen/Dittishausen 5:1 (3:0). Pfohren dominierte den Gegner nach Belieben und gewann auch in der Höhe verdient. Schon zur Pause stand es nach einem Reichmann-Doppelpack und einem Tor von Marius Wiehl 3:0. Zwar verkürzten die Gäste dann durch Andreas Wolf, Pfohren ließ aber nichts anbrennen und machte das Ergebnis deutlich. Tore: 1:0 (26.) Reichmann, 2:0 (31.) Reichmann, 3:0 (38.) Wiehl, 3:1 (54.) Wolf, 4:1 (65.) Reichmann, 5:1 (76.) Sumser. ZS: 200. SR: Marcel Haberbosch (Villingen).

SV TuS Immendingen – FC Löffingen II 3:1 (0:0). In einer ausgeglichenen ersten Hälfte sah Löffingen zweimal die gelb-rote Karte. Nach dem Seitenwechsel nutzten die Gastgeber die doppelte Überzahl gekonnt aus, erzielten drei Tore und entschieden somit das Spiel verdientermaßen für sich. Tore: 1:0 (65.) Kai Wörner, 2:0 (68.) Marvin Henning, 3:0 (77.) Wörner, 3:1 (89.) Kornienko. ZS: 150. SR: Hans-Peter Imhof (Triberg).

FC Lenzkirch – SV Saig 4:0 (1:0). Lenzkirch ließ nichts anbrennen und schlug den SV Saig souverän. Kurz vor der Pause brach Harald Juchum mit dem 1:0 den Bann. In der zweiten Hälfte wandelte sich die Überlegenheit in drei weitere Tore durch Juchum, Fabian Gamp und Felix Jägler um, sodass am Ende ein verdientes 4:0 stand. Tore: 1:0 (45.) Juchum, 2:0 (69.) Juchum, 3:0 (78.) Gamp, 4:0 (85.) Jägler. ZS: 130. SR: Jürgen Schätzle (Schönwald).

SG Schluchsee/Feldberg – SV Eisenbach 1:5 (0:2). Gegen stark ersatzgeschwächte Gastgeber war Eisenbach die klar bessere und effizientere Mannschaft. Zur Pause führten die Gäste mit 2:0 und machten mit dem dritten Treffer direkt nach Wiederbeginn per Elfmeter den Deckel drauf. Mehr als der Ehrentreffer durch Nico Maier gelang den Hausherren nicht. Der Sieg fiel etwas zu deutlich aus. Simon Neininger erzielte einen Hattrick. Tore: 0:1 (11.) Neininger, 0:2 (32.) Wirbser, 0:3 (46.) Wirbser, 1:3 (51.) Maier, 1: 4 (70.) Neininger, 1:5 (87.) Neininger. ZS: 80. SR: Uwe Müller (Höchenschwand).