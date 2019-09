Fußball-Kreisliga A, Staffel 1: DJK Villingen II – SG Vöhrenbach/Hammereisenbach 1:2 (0:0). Nach torloser und ausgeglichener erster Hälfte erzielte Christian Penndorf nach einer schönen Kombination den Villinger Führungstreffer. Dann steigerten sich die Gäste und profitierten von einem Villinger Platzverweis. In Überzahl drehte Vöhrenbach durch Tore von Marcel Frank und Matthias Kopp die Partie und gewann letztlich verdient. Tore: 1:0 (48.) Penndorf, 1:1 (65.) Frank, 1:2 (75.) Kopp. ZS: 70. SR: Dominik Wehrle (Friedenweiler). Rot: DJK Villingen II (60.).

FC Brigachtal – FC Weilersbach 2:1 (0:0). Der FC Brigachtal tat sich in seinem ersten Saisonspiel zunächst lange schwer, ging dann aber nach 59 Minuten durch Sascha Mager verdient in Führung. Danach war Weilersbach am Drücker und kam durch Daniel Losing in der 88. Minute zum vermeintlichen Punktgewinn. Sascha Mager hatte jedoch das letzte Wort und entschied mit seinem zweiten Treffer das Spiel in der Schlussminute. Tore: 1:0 (59.) Mager, 1:1 (88.) Losing, 2:1 (90.) Mager. ZS: 160. SR: Wolfgang Braun (Löffingen).

SV Überauchen – FC Schönwald 0:2 (0:1). Nach gutem Überauchener Beginn übernahm Schönwald das Kommando und ging in Minute 32 durch Marius Storz verdient in Führung. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Florian Fehrenbach auf 0:2. Die Schlussoffensive der Gastgeber nützte nichts mehr, Schönwald gewann verdient. Tore: 0:1 (32.) Storz, 0:2 (65.) Fehrenbach. ZS: 120. SR: Frank Bugiel (St. Georgen).

SV Rietheim – FC Kappel 5:1 (3:1). Klare Sache in Rietheim: Die Hausherren dominierten die Anfangsphase und führten durch Tore von Marc Riesle und Tobias Groß schon nach acht Minute mit 2:0. Dann kamen die Gäste besser ins Spiel und verkürzten durch Axel Bommer. Mit dem Pausenpfiff stellte Nico Meder den alten Abstand wieder her. In Hälfte zwei dominierte Rietheim und gewann am Ende auch in der Höhe verdient mit 5:1. Tore: 1:0 (6.) Riesle, 2:0 (8.) Groß, 2:1 (18.) Bommer, 3:1 (45.+1) Meder, 4:1 (54.) Markus Neumann, 5:1 (67.) Dennis Werner. ZS: 100. SR: Sascha-André Andrusch (Lahr).

FC Tannheim – VfB Villingen 4:2 (0:2). Nach gutem Tannheimer Beginn drehte Villingen auf und führte nach 22 Minuten durch Tore von Stefan Drzyzga und Nuh Bostan mit 2:0. Nach dem Seitenwechsel agierten die Hausherren druckvoller und verbesserten im Laufe des Spiels die Chancenverwertung, sodass Tannheim durch zwei Doppelpacks von Maximilian Wolfram und Stephan Schwörer am Ende verdient mit 4:2 gewann. Tore: 0:1 (18.) Drzyzga, 0:2 (22.) Bostan, 1:2 (65.) Wolfram, 2:2 (76.) Wolfram, 3:2 (83.) Schwörer, 4:2 (86.) Schwörer. ZS: 200. SR: Philipp Eschle (Gütenbach).

Spfr. Neukirch – SG Buchenberg/Neuhausen 0:4 (0:1). Neukirch begann gut, vergab aber viele Chancen. Eiskalt waren hingegen die Gäste, die in Minute 18 durch Felix Obergfell in Führung gingen. In Hälfte zwei drängte Neukirch auf den Ausgleich, wurde für die schlechte Chancenverwertung allerdings mit drei weiteren Gegentreffern bestraft. Tore: 0:1 (18.) Obergfell, 0:2 (58.) Dionysios Stogiannidis, 0:3 (65.) Michael Klausmann, 0:4 (80.) Marco Erban. ZS: 100. SR: Peter Dixa (Bahlingen).