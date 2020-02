Skicross: Nach Platz drei beim Weltcup im Dezember in Innichen raste die 23-jährige Furtwangerin Daniela Maier auch am Sonntag im russischen Sunny Valley auf Rang drei. Unmittelbar nach ihrer Rückkehr in München sprach der SÜDKURIER am Montag mit der Sportlerin vom SC Urach.

Daniela, herzlichen Glückwunsch zur hervorragenden Platzierung. Wie bewerten Sie Ihren Erfolg?

Ich bin natürlich glücklich und zufrieden. Russland war ein cooles Erlebnis. Ich wusste im Vorfeld, dass meine Form gut ist und hatte mir einiges ausgerechnet. Zum zweiten Mal in der Saison bei einem Weltcup auf dem Podest zu stehen, ist ein schöner Erfolg.

Die deutschen Trainer hatten bereits im Vorfeld gesagt, dass die Strecke in Sunny Valley den deutschen Skicrosserin liegt. Offenbar hatten sie recht.

Ich kannte Sunny Valley und die Strecke aus dem vergangenen Jahr. Obwohl auch da wenig Schnee lag, haben die Organisatoren eine tolle Piste gezaubert. Ein schöner und anspruchsvoller Kurs mit vielen Wellenbereichen. Auch die Sprünge auf der Piste waren sehr anspruchsvoll.

Liegen Ihnen diese Wellenkurse besonders?

Ja, ich mag es anspruchsvoll. Der Weltcup in Sunny Valley war eine tolle Werbung für unseren Sport. Das ist schon brutal, wenn du vor 10.000 Zuschauern in deinen Wettkampf gehst. Das spornt an und macht riesigen Spaß. Die Krönung ist es dann natürlich, wenn du vor dieser Wahnsinnskulisse auch noch auf dem Podest stehen darfst. Das bleibt für immer in Erinnerung.

Sie haben jetzt Platz sieben in der Weltcup-Gesamtwertung erreicht. Geht da noch mehr?

Ich werde mich jetzt nicht unter Druck setzen und genieße zunächst das Erlebnis Sunny Valley. Leider wurden die zwei Weltcup-Wettbewerbe am Feldberg wegen Schneemangel und in China wegen des Coronavirus abgesagt. Somit bleibt nur noch ein Weltcup für uns, der am 14. März in Veysonnaz in der Schweiz ausgetragen wird. Da will ich mich noch einmal von der besten Seite zeigen und Spaß haben. Mein Saisonziel war eine Platzierung in den Top Ten der Weltcupwertung. Rang sieben möchte ich gern verteidigen.

Es bleiben drei Wochen bis zum nächsten Weltcup. Reicht die Zeit für einen Abstecher in der Heimat?

Das überlege ich mir noch. Wir haben jetzt ein Konditionstraining der deutschen Auswahl und weitere Trainingseinheiten. Ob ich da zwischendurch noch nach Hause fahre, werde ich spontan entscheiden.