Basketball, ProA: wiha Panthers Schwenningen – PS Karlsruhe Lions 82:75 (17:11, 22:20, 25:22, 18:22). Im Duell der Raubkatzen gegen die Karlsruhe Lions fuhren die wiha Panthers Schwenningen einen enorm wichtigen Heimsieg ein und setzten sich mit 82:75 durch.

wiha Panthers Große Chance gegen die Kellerkinder Das könnte Sie auch interessieren

Panthers-Trainer Alen Velcic sprach im Vorfeld der richtungsweisenden Partie von einem Pflichtsieg für seine Mannschaft im Rennen um die Playoff-Plätze, und wurde von seinem werfenden Personal nicht enttäuscht. Die Panthers begannen vor etwa 600 Zuschauern in der Deutenberghalle in den ersten Angriffen fahrig, fanden dann aber ihren Rhythmus und kontrollierten die Partie. Vorne wie hinten zeigten sich die Aufsteiger im Rebound-Verhalten ähnlich engagiert wie vier Tage zuvor beim Sieg in Kirchheim und suchten nach Ballgewinnen Panthers-typisch den schnellen Weg zum gegnerischen Korb. Rasch setzten sich die Hausherren zwischenzeitlich bis auf acht Punkte ab, zeigten dabei gute Defense sowie attraktive Ballbewegung und führten nach den ersten zehn Minuten mit 17:11.

Nicht nur die erste Fünf, auch die Reservisten der Neckarstädter brachten in Hälfte eins wichtige Impulse von der Bank aus. Ivan Mikulic gestaltete das Spiel mit Geduld und Übersicht, während Leon Friederici mit sieben Punkten am Stück als Scorer in Erscheinung trat. Auch Kapitän Kosta Karamatskos fügte sich nahtlos ein. Die kriselnden Gäste aus Karlsruhe, bei denen das neue Trainerduo aus Drazan Salavarda und Samuel DeVoe erstmals die Leitung übernahm, arbeiteten sich anschließend nach zwischenzeitlichem Zwölf-Punkte-Rückstand vor allem durch den gefährlichen Scharfschützen Filmore Beck Mitte des zweiten Viertels wieder zurück ins Spiel. Der weitere Verlauf des ersten Viertels war ein Auf und Ab, bei dem sich die Gäste dank verwandelter schwerer Würfe, aber auch dank einiger Schwenninger Nachlässigkeiten in der Defensive im Spiel hielten. Der Halbzeitstand: 39:31.

Basketball Panthers abgezockt zum Auswärtssieg Das könnte Sie auch interessieren

Hälfte zwei begann aus Panthers-Sicht schleppend. Vorne nahmen die Hausherren schlechte Würfe und leisteten sich Ballverluste, hinten ließ die Konzentration in der Abwehrarbeit nach. Dadurch glichen die Gäste nach etwas mehr als vier gespielten Minuten im dritten Viertel aus und gingen danach sogar in Führung. Es entwickelte sich ein intensives und unterhaltsames Hin und Her, bei dem die Panthers zwar wieder die Kontrolle übernahmen, die Gäste sich aber nicht abschütteln ließen. Erst gegen Ende des dritten Abschnitts stabilisierten sich die Panthers wieder in der Defensive, was sich im 64:53-Zwischenstand nach 30 Minuten niederschlug.

Im Schlussabschnitt wechselte das Momentum zunächst wieder auf Seiten der Löwen. Mittels eines 10:3-Laufs beförderten sich die Gäste schnell wieder in Schlagdistanz und glichen viereinhalb Minuten vor Ende des Spiels sogar aus. Crunch Time war also angesagt. In dieser stellte Leon Friederici seine Nervenstärke sowie sein heißes Händchen von der Dreierlinie unter Beweis (vier von vier Versuchen) und erzielte wichtige Punkte für seine Mannschaft. In den letzten Mannschaften schraubten beide Teams ihre Intensität in der Defensive noch einmal hoch, die Panthers erwiesen sich am Ende aber als die etwas konstantere Mannschaft und setzten sich letztlich verdient mit 82:75 durch.

Im Schlussabschnitt wechselte das Momentum zunächst wieder auf Seiten der Löwen. Mittels eines 10:3-Laufs beförderten sich die Gäste schnell wieder in Schlagdistanz und glichen viereinhalb Minuten vor Ende des Spiels sogar aus. Crunch Time war also angesagt. In dieser stellte Leon Friederici seine Nervenstärke sowie sein heißes Händchen von der Dreierlinie unter Beweis (vier von vier Versuchen) und erzielte wichtige Punkte für seine Mannschaft. In den letzten Mannschaften schraubten beide Teams ihre Intensität in der Defensive noch einmal hoch, die Panthers erwiesen sich am Ende aber als die etwas konstantere Mannschaft und setzten sich letztlich verdient mit 82:75 durch. Beste Scorer der Panthers waren Brandon und Friederici mit jeweils 22 Punkten.