Basketball,ProA: Pünktlich zur Halbzeit der ProA-Saison zeigten die wiha Panthers beim 72:65-Sieg über die Tigers Tübingen in der Helios-Arena ihre phasenweise beste Saisonleistung. Nun wollen die Schwenninger Basketballer in der zweiten Saisonhälfte zum Angriff auf die Playoffs blasen.

Licht: Während der eine Neuzugang der vergangenen Wochen immer besser in Tritt kommt, konnte der andere auch in seinem zweiten Spiel noch keine entscheidenden Akzente setzen. Ivan Mikulic kam Ende November zu den Panthers und machte gegen Tübingen sein bislang bestes Spiel im orangenen Trikot. Nachdem der Kroate in den ersten Partien noch mit konditionellen Defiziten und fehlender Bindung zu seinen Teamkameraden zu kämpfen hatte, schmiegt sich der Aufbauspieler nun immer besser an das Offensivspiel der Panthers an. Vier Punkte und vier Assists, dazu ein routinierter und strukturierter Spielaufbau sowie eine ordentliche Defensivarbeit in 27 Minuten – Mikulic überzeugte auf ganzer Strecke. „Ich bin erst seit einem Monat hier. Die Fortschritte werden Schritt für Schritt, mit jeder weiteren Trainingseinheit und mit jedem weiteren Spiel kommen. Ich fühle mich allerdings bereits sehr wohl“, sagt der 28-Jährige, der von seinem Trainer ein Lob erhielt. „Ivan hat sehr intelligent Regie geführt, sehr gut verteidigt und Ruhe reingebracht“, so Coach Alen Velcic.

Panthers Beste Werbung für den Basketball Das könnte Sie auch interessieren

Schatten: Drew Brandon hingegen hatte auch in seinem zweiten Spiel für die wiha Panthers einen schweren Stand. Zwar erhielt der Point Guard einen Einsatz in der Startformation, hatte aber sichtlich Probleme, aus dem geordneten Spielaufbau heraus für Akzente in der Offensive zu sorgen. Stattdessen unterliefen dem US-Amerikaner sechs Ballverluste. „Drew ist eigentlich sehr erfahren und wollte die Initiative übernehmen, hat aber nicht gut geworfen. Gott sei Dank haben wir aber viel Qualität im Kader, sodass wir wechseln konnten“, so Velcic.

Leistungsträger: Im November noch Ergänzungsspieler mit einstelligen Minutenanzahlen, ist Bill Borekambi derzeit nicht mehr aus der Panthers-Mannschaft wegzudenken. Gegen die Tigers Tübingen setzte der 27-Jährige den Anstieg seiner Formkurve fort, wiederholte die 14 Punkte aus der Vorwoche gegen Trier und überzeugte mit Effizienz sowie Einsatz. „Bill zahlt das in ihn gesetzte Vertrauen zurück. Vor einigen Wochen war er auf seiner Position eher dritte Alternative, nun ist er eine richtig gute Alternative. Er macht wenige Fehler und arbeitet an beiden Enden des Spielfelds richtig gut“, freut sich Trainer Velcic über Borekambi, auf den am kommenden Sonntag die Rückkehr an alte Wirkungsstätte bei den Rostock Seawolves wartet.

Basketball „Das war das beste Heimspiel“ Das könnte Sie auch interessieren

Ehrgeizig: Die Hälfte der Saison ist nun abgeschlossen, die wiha Panthers liegen mit einer Bilanz von fünf Siegen und elf Niederlagen auf Rang 13, nur einen Erfolg trennen die Neckarstädter von einem der Abstiegsplätze. Wie viele Mannschaften am Ende der Hauptrunde den Gang in die ProB antreten müssen, steht immer noch nicht fest. Die Liga lässt sich mit dieser Entscheidung aus unersichtlichen Gründen weiterhin Zeit und wird sich frühestens an der Tagung Mitte Januar dazu äußern. Vom Abstieg spricht in Schwenningen aber ohnehin niemand. Stattdessen hat Alen Velcic das Erreichen der Playoffs noch nicht abgeschrieben. „Wir glauben solange daran, bis es rechnerisch nicht mehr möglich ist. Nun müssen wir die Ärmel hochkrempeln.“ Der Rückstand auf Rang acht beträgt derzeit drei Siege.

Den zweiten Erfolg am Stück wollen die Panthers am kommenden Sonntag bei den Rostock Seawolves einfahren. Velcic: „Den Schwung aus dem Tübingen-Spiel müssen wir nach Rostock mitnehmen. Wenn wir dort als Team agieren, dann bin ich mir sicher, dass wir auch dort bestehen können.“