Basketball, ProA: Nürnberg Falcons BC – wiha Panthers Schwenningen (Freitag, 19.30 Uhr). Mit Zuversicht und der Unterstützung eines Fan-Buses gehen die wiha Panthers das Auswärtsspiel bei den Nürnberg Falcons an. Bei den Franken wird die Defensive der Schlüssel zum Sieg sein.

Die zurückliegende Trainingswoche der Panthers stand unter der Prämisse, die grundlegenden Abläufe in der Defensive zu verbessern. Die Abwehrarbeit ist in dieser Saison bislang die Achillesferse der Schwenninger. „Wir haben Fortschritte gemacht und klare Regeln aufgestellt. Dennoch sind wir noch nicht da, wo wir sein wollen. Es ist nicht einfach, junge Rookies so schnell zu formen“, erklärt Trainer Alen Velcic. Nach dem Abgang von Noah Kamdem besteht der Kader der Schwenninger nun aus zwölf Spielern, die allesamt fit und optimistisch zum Tabellensechsten nach Nürnberg fahren und von einem vollen Fan-Bus begleitet werden. „Wir sind zuversichtlich, dass wir mithalten können. Wir haben bislang gut gespielt, wollen das jetzt aber in Punkte ummünzen. Wir haben nun ein paar Siege geplant“, sagt Velcic. Für Bill Borekambi wird das Gastspiel in Franken eine Rückkehr an die alte Wirkungsstätte: In der Saison 2015/16 trug er in sechs ProA-Spielen das Trikot der Falken.

Hinter den Nürnberg Falcons liegt eine bewegte Sommerpause. Als Vizemeister der Vorsaison gelang den Franken die sportliche Qualifikation für die Bundesliga, erhielten allerdings nach einem monatelangen Streit mit der BBL keine Lizenz für das deutsche Oberhaus. Begründet wurde dies mit einer nicht vorhandenen BBL-tauglichen Spielstätte und fehlender wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Momentan tragen die Franken ihre Spiele in einer kleinen Halle am Flughafen aus. Selbst nach zweimaligem Einspruch beim Schiedsgericht und trotz der Unterstützung der Stadt Nürnberg, die die notwendigen Mittel zum Bau einer neuen Halle garantierte, stand Mitte Juli die endgültige Entscheidung: Der Aufstieg ist passé, stattdessen nehmen die Falcons als 17. Team der ProA einen erneuten Anlauf Richtung Bundesliga.

Kurz vor Saisonstart folgte der nächste Paukenschlag: Head Coach Ralph Junge gab das Taktikbrett an den bisherigen Assistenten Vytautas Buzas weiter und fungiert nun selbst als Co-Trainer sowie Geschäftsführer. Buzas ist mit 31 Jahren der jüngste Coach der Liga und betreut zum ersten Mal ein Herrenteam in Eigenregie. Der Saisonstart gelang den Falken gut: Abgesehen von einer klaren Niederlage in Rostock gewannen die Nürnberger die anderen vier Spiele, wobei sie dabei noch auf kein Spitzenteam getroffen sind.

Angeführt wird das Team vom ungarischen Nationalspieler Marcel Pongo sowie vom US-Amerikaner Duane Wilson. Eine weitere interessante Personalie der Franken ist Moritz Sanders. Der 21-jährige A2-Auswahlspieler gilt als großes Talent und wird von Holger Geschwindner, dem Entdecker und langjährigen Förderer Dirk Nowitzkis, individuell trainiert.

Eine der größten Stärken der Nürnberger ist ihre Dominanz an den Brettern. Weil das groß gewachsene Team viele Rebounds abgreift, kommt die Offensive dank daraus resultierendem schnellem Umschaltspiel ins Laufen. In allen ihren vier Siegen gewannen die Falcons das Rebound-Duell. Panthers-Trainer Velcic weiß genau, was auf seine Mannschaft zukommt: „Ich erwarte ein intensives Spiel auf Augenhöhe. Nürnberg ist stark unter dem Korb, spielt aber nur mit einer Acht-Mann-Rotation und ist nicht mehr ganz so durchschlagskräftig wie noch in der Vorsaison.“ Den Schlüssel zum Erfolg sieht der Coach wieder einmal in einer intensiven Abwehrarbeit. „Wenn wir Nürnberg unter 80 Punkten halten können, gewinnen wir. Die Chancen dafür stehen bei 50:50. Wir gehen diese Aufgabe mit Respekt, aber ohne Angst an.“