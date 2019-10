Basketball, Pro A: Eisbären Bremerhaven – Wiha Panthers Schwenningen 98:90 (28:23, 23:26, 24:26, 23:15). Lange Zeit war ein Auswärtssieg in Reichweite, am Ende mussten sich die Wiha Panthers Schwenningen den Eisbären Bremerhaven aber mit 98:90 geschlagen geben. 38 starke Minuten gegen den Bundesliga-Absteiger genügten nicht.

Panthers-Coach Alen Velcic sorgte mit seiner Startaufstellung für eine Überraschung: Anstelle von Leon Friederici begann der 21-jährige Point Guard Filip Kukic, der am ersten Spieltag gegen Kirchheim noch überhaupt nicht zum Einsatz kam. Kukic sorgte mit einem verwandelten Wurf aus der eigenen Hälfte mit der Schlusssirene des letzten Viertels für das Highlight des Spiels. Zum Ärger der Wiha Panthers war dies allerdings kein heldenhafter Siegtreffer, sondern lediglich Kosmetik für eine Niederlage, die vermeidbar gewesen wäre.

Vor 1250 Zuschauern in der Stadthalle wurden von Beginn an die Unterschiede in den Spielweisen beider Mannschaften deutlich. Während die Eisbären ihr Glück vor allem von der Dreipunkt-Linie versuchten, waren die Schwenninger um schnelles Umschalten in die Offensive und das Spiel über ihre Center Bacak und Kolo im geordneten Spielaufbau bestrebt. Die Gastgeber gingen zunächst in Führung und hielten diese auch über weite Strecken des Spiels, die Panthers lieferten aber ein Duell auf Augenhöhe. Mit 28:23 ging es in die erste Viertelpause.

Im zweiten Abschnitt erreichten die Gastgeber schnell die Teamfoul-Grenze, sodass die Panthers bei ihren Angriffen den Kontakt zum Gegenspieler suchten und dadurch Freiwürfe sowie einfache Punkte sammelten. In dieser Phase taute auch Rasheed Moore nach unglücklichem Start in die Partie auf: 13 Punkte erzielte der US-Amerikaner im zweiten Abschnitt und hielt dadurch seine Mannschaft im Spiel. Knapp zwei Minuten vor dem Ende der ersten Hälfte glichen die Panthers beim Stand von 47:47 erstmals aus, mit einem Zwei-Punkte-Rückstand ging das Velcic-Team in die Kabine.

Der Start in die zweite Hälfte war geprägt von Fehlern beider Mannschaften, vor allem aber die Schwenninger leisteten sich einige Unachtsamkeiten. Die Eisbären setzten sich in dieser Phase mit sieben Punkten leicht ab. Die Panthers reagierten mit einer Auszeit, die Wirkung zeigte: In der Folge spielten die Aufsteiger schneller in der Umschaltbewegung von Defense auf Offense und suchten häufig ihre Center, die nicht nur die Zone kontrollierten, sondern auch von der Dreierlinie trafen. Dadurch gingen die Panthers 70 Sekunden vor Ende des dritten Viertels beim Stand von 73:71 erstmals in Führung.

Im Schlussabschnitt sorgten drei aufeinanderfolgende Offensivfouls und überhastete Abschlüsse im Tempogegenstoß der Panthers für eine fast vierminütige Dürreperiode, in der die Gäste keine Punkte erzielten. Bremerhaven übernahm in dieser Phase wieder die Kontrolle über das Spiel. Die Hausherren verwarfen zwar zahlreiche Dreier, sicherten sich aber die Offensivrebounds, die oftmals weit weg von der Zone in die Bremerhavener Hände prallten. Die Panthers hingegen produzierten in der entscheidenden Phase leichtsinnige Ballverluste und beraubten sich dadurch selbst der Chance, das Spiel zu gewinnen. Adrian Breitlauch entschied 69 Sekunden vor dem Ende mit den Punkten zum 95:86 die Partie. Filip Kukics Dreier aus der eigenen Hälfte fiel am Ende dann unter die Kategorie „Brotlose Kunst“.

Letztlich waren es die Rebounds, die den Ausschlag zugunsten der Eisbären gaben. Die Panthers zeigten in der Offensive eine starke Leistung, trafen sowohl Dreipunkt- als auch Freiwürfe hochprozentig und schenkten den Gastgebern dadurch 90 Punkte ein, verloren aber aufgrund des schlechten Rebound-Verhaltens in der Defensive das Duell an den Brettern mit 33:40.

Trainerstimme:

Alen Velcic (Wiha Panthers): „Wir haben das Spiel in den letzten zweieinhalb Minuten verloren. Wir haben zu viele Offensivrebounds hergegeben und gegen Ende in der Offensive schlechte und überhastete Entscheidungen getroffen. Da waren wir nicht geduldig genug. In der Offensive haben wir gut gespielt, 98 zugelassene Punkte können aber nicht unser Anspruch sein.“

Für die Panthers spielten: Jaren Lewis (7 Punkte/2 Rebounds/1 Assist), David Dennis (8/5/7), Filip Kukic (10/1/1), Sean Lloyd (6/3/1), Bill Borekambi (10/1/0), Kosta Karamatskos (0/0/1), Rasheed Moore (21/7/1), Leon Friederici (2/2/2), Yasin Kolo (10/2/0) und Marko Bacak (16/5/1).