Basketball, Pro A: Bayer Giants Leverkusen – Wiha Panthers Schwenningen 90:81 (19:23, 21:16, 23:24, 27:18). Lange boten die Wiha Panthers den Bayer Giants Leverkusen ein Duell auf Augenhöhe, bevor die Rheinländer im Schlussviertel das Spiel an sich rissen und den Schwenninger Aufsteigern die nächste vermeidbare Niederlage zufügten.

Kapitän Kosta Karamatskos stand den Panthers nach auskuriertem Bänderanriss wieder zur Verfügung und sah zunächst von der Bank aus einen zerfahrenen Beginn in das Spiel. Beiden Mannschaften war der fehlende Rhythmus nach einer spielfreien Woche deutlich anzumerken. Die Giants versuchten, den Schwenninger Spielaufbau mit einer Ganzfeldpresse früh zu stören. Dies gelang einige Male, womit sie die Gäste in die Bredouille der ablaufenden Wurfuhr brachten und dadurch Notwürfe erzwangen. Schafften es die Panthers jedoch, sich aus der Ganzfeldpresse zu befreien, fanden sie in der Leverkusener Zonenverteidigung immer wieder Lücken unter dem Korb. Die Panthers suchten zu Beginn häufig das Riesen-Duell über ihren Center Marko Bacak (2,11 Meter), der gegen den sieben Zentimeter größeren Dennis Heinzmann (2,18 Meter) Schnelligkeitsvorteile hatte. Die Panthers ließen im ersten Viertel zwar einige gute Gelegenheiten aus, führten nach zehn Minuten aber dennoch mit 23:19.

Im zweiten Viertel entwickelte sich ein weiter offenes und holpriges Hin und Her, das auffällig körperlos und mit sehr wenigen Fouls auskam. Die Panthers stellten auf eine Mann-Verteidigung um, machten aber zu viele Fehler in den defensiven Rotationen und ließen dadurch zu häufig die Leverkusener Schützen an der Dreierlinie ungedeckt. Die Hausherren, die im bisherigen Saisonverlauf nicht gerade als wurfstarkes Team in Erscheinung traten, bestraften die Schwenninger Fehler, trafen im zweiten Viertel fünf Dreier und gingen dadurch in Führung. Auf der anderen Seite führte Point Guard David Dennis gekonnt Regie und sorgte mit seinem Spielaufbau für eine breite Punkteverteilung der Panthers. Mit 40:39 für die Giants ging es in die Pause.

Die Panthers gingen mit hohem defensiven Engagement in die zweite Hälfte und legten dank Rasheed Moore und einer verbesserten Dreierquote einen kleinen Lauf hin, um sich erstmals im Spiel auf acht Punkte abzusetzen. Daraufhin leistete sich jedoch vor allem die zweite Fünf der Panthers gegen Ende des dritten Viertels zu viele defensive Fehler und kassierte einen 13:0-Lauf der Gäste, wodurch Leverkusen zwischenzeitlich wieder die Führung übernahm. Mit 63:63 ging es ins entscheidende letzte Viertel.

In diesem wechselte die Führung zunächst hin und her, ehe die Panthers ein kleines Sechs-Punkte-Polster aufbauten. Dieses löste sich allerdings genauso schnell auf, wie es kam. Zwei Dreier von Lasher und Eberhardt zweieinhalb Minuten vor dem Ende brachten die Giants mit sechs Punkten in Führung. Dieses Defizit konnten die Panthers in der verbleibenden Zeit nicht mehr aufholen. Stattdessen besiegelten zwei Blocks von Giants-Riese Heinzmann in den Schlussminuten den Heimsieg der Hausherren, die das 90:81 am Ende eines ausgeglichenen Spiels etwas zu deutlich gestalteten.

Für die Panthers war es eine weitere vermeidbare Auswärtsniederlage, bei der sie lange mindestens auf Augenhöhe mithielten, um in der entscheidenden Phase das Spiel herzuschenken. In der Tabelle stehen die Neckarstädter nun mit drei Siegen und neun Niederlagen auf einem Abstiegsrang.

Für die Panthers spielten: Jaren Lewis (15 Punkte/1 Rebound/0 Assists), David Dennis (4/7/7), Filip Kukic (3/1/0), Bill Borekambi (0/1/0), Kosta Karamatskos (0/1/3), Rasheed Moore (22/7/3), Leon Friederici (14/2/1), Yasin Kolo (13/3/1), Marko Bacak (10/4/0) und Ivan Mikulic (0/1/4).

Trainerstimme

Alen Velcic (Wiha Panthers): „Wir hätten dieses Spiel locker gewinnen können, schenken es am Ende aber mit sechs Fehlern hintereinander her und haben uns dann unserem Schicksal ergeben. Wir haben in den entscheidenden Momenten unseren Gameplan verlassen und zu oft über das Zentrum gespielt. Die Niederlage frustriert mich sehr.“