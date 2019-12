Basketball, ProA: Bayer Giants Leverkusen – wiha Panthers Schwenningen (Sonntag, 16 Uhr). Nach 15 spielfreien Tagen starten die wiha Panthers Schwenningen bei den Bayer Giants Leverkusen in das zweite Drittel der Hauptrunde. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge soll beim Mitaufsteiger die Trendwende eingeleitet werden.

Das letzte Mal, als die Panthers zwei spielfreie Wochen hatten, nutzten die Aufsteiger diese Zeit, um am Teamgefüge und an der Defensive zu arbeiten. Prompt folgten zwei Siege in Folge. Nun besteht am Neckarursprung die Hoffnung, dass sich dies nach der jüngsten Pause wiederholt. „Wir haben viele Einzelgespräche geführt und angesprochen, was wir auf und neben dem Spielfeld sehen möchten“, erklärt Trainer Alen Velcic, dessen Ansprache erste Früchte trug. „Die Trainingseindrücke sind sehr gut. Wir haben intensiv trainiert und auch die Körpersprache der Spieler ist besser. Wir freuen uns nun auf das Spiel in Leverkusen.“

Kosta Karamatskos ist nach seiner Bänderverletzung noch fraglich. Nicht mit dabei sein wird Junior Searcy, der mit einem Außenbandriss bis zum Ende der Saison ausfallen wird und sich zur Rekonvaleszenz bereits in die USA aufgemacht hat. Ein Abschied für immer ist dies jedoch nicht zwangsläufig, denn Searcy liegt ein Angebot für die kommende Spielzeit vor. Dennoch ist der Trainer derzeit auf der Suche nach einer Nachverpflichtung auf der Position des Shooting Guards. „Wir brauchen eine Verstärkung, die zu uns passt und die wir finanzieren können.“

Die Finanzen sind oftmals der Knackpunkt. Noch vor wenigen Wochen waren die Panthers an der Verpflichtung von Sheldon Eberhardt vom Bundesligisten Mitteldeutscher BC interessiert. Die Verhandlungen stockten aber, weil sich der deutsch-amerikanische Flügelspieler für ein besseres Angebot entschied. Wie es der Zufall will, trägt Eberhardt nun das Trikot des kommenden Schwenninger Gegners.

Die Bayer Giants Leverkusen zählen zu den großen Überraschungen der bisherigen ProA-Saison. Der deutsche Rekordmeister stieg als überlegener ProB-Meister der Vorsaison gemeinsam mit den wiha Panthers in das deutsche Unterhaus auf und sorgt nun auch in der zweithöchsten deutschen Klasse für Aufsehen. Nach zwei Auftaktniederlagen gegen die Spitzenteams Bremerhaven und Chemnitz folgten sieben Siege aus acht Spielen, womit sich die Rheinländer auf den sechsten Platz in der Tabelle vorarbeiteten. Zuletzt unterlag das Team, das vom ehemaligen Nationalspieler und Europameister von 1993 Hansi Gnad trainiert wird, auswärts gegen Jena und Trier. Vor eigenem Publikum in der Ostermann Arena wollen die heimstarken Giants nun wieder in die Erfolgsspur finden und ihren Playoff-Platz festigen.

Der größte Trumpf der Leverkusener ist die Breite des Kaders und vor allem ihre Eingespieltheit. Die Giants hielten den Kern des Meisterteams aus dem Vorjahr zusammen. Dreh- und Angelpunkt des ProB-Meisters ist der US-Amerikaner Nick Hornsby, der gemeinsam mit Colter Lasher Topscorer mit 14 Punkten pro Spiel ist. Mit der 2,16-Meter-Kante Dennis Heinzmann steht zudem der größte Spieler der Liga im Kader der Giants, die sich im bisherigen Saisonverlauf als enorm reboundstark zeigten. Dabei zeigt sich ein Muster: Immer, wenn Leverkusen das Duell an den Brettern gewinnt, entscheidet das Werksteam auch das Spiel für sich.

Trainer Gnad kennt die Panthers aus der Vorsaison, als Leverkusen beide Spiele souverän für sich entschied, und hat großen Respekt: „Schwenningen verfügt über ein sehr gefährliches Team mit einigen individuell starken Spielern. Mit Moore hielten die Panthers einen starken und athletischen Scorer. Mit Neuzugang Mikulic wird sich das Spiel der Schwenninger noch leicht verändern. Es gilt, energiegeladen aufs Feld zu gehen und unsere Stärken auszuspielen.“ Velcic ergänzt: „Wir müssen es schaffen, über 40 Minuten konzentriert zu spielen. Wir wissen, wie Leverkusen spielt. Sie sind nicht unschlagbar. Die Chancen stehen 50:50.“