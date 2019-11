Basketball, ProA: Artland Dragons – wiha Panthers Schwenningen 86:84 (20:26, 21:21, 24:17, 21:20). Bei den Artland Dragons mussten die wiha Panthers Schwenningen eine ebenso knappe wie unnötige 84:86-Niederlage hinnehmen. Die Neckarstädter kontrollierten die Partie lange, ließen sich am Ende aber die Butter vom Brot nehmen.

Der am rechten Knöchel verletzte Kapitän Kosta Karamatskos wurde für das Gastspiel der Aufsteiger in Quakenbrück nicht rechtzeitig fit und Ersatz-Point Guard Filip Kukic saß die gesamte Partie über auf der Bank, sodass David Dennis auf die volle Spieldauer von 40 Minuten kam.

Das erste Viertel gestaltete sich vor 1600 Zuschauern in der Artland Arena ausgeglichen. Die Dragons bewegten in der Offensive schnell den Ball, stifteten dadurch häufig Unordnung in der Panthers-Defensive und erspielten sich dadurch zahlreiche weit offene Dreier, die die Hausherren zum Schwenninger Glück nur selten verwerteten. Zudem zeigten sich die Quakenbrücker, das schwächste Rebound-Team der Liga, sehr präsent unter dem gegnerischen Korb. Vor allem Yasin Kolo, der gegen seinen Ex-Club überraschend in der Startaufstellung stand, hatte mit Dragons-Center Robert Oehle große Mühe und gestattete diesem zahlreiche Offensivrebounds. Aber auch auf der anderen Seite griffen sich die Schwenninger einen Offensiv-Rebound nach dem anderen, sodass das Team von Trainer Alen Velcic fast ausnahmslos alle Punkte in Korbnähe erzielte und mit einer Sechs-Punkte-Führung in die erste Viertelpause ging.

Im zweiten Viertel verloren beide Mannschaften ihre Struktur in der Offensive, sodass sich ein phasenweise wildes Spiel entwickelte. Für ein Highlight sorgte David Dennis Mitte vier Minuten vor der Halbzeit mit einem Ballgewinn, schnellen Gegenstoß und einem Pass durch die Beine für Rasheed Moore, der per Dunking abschloss. Wenig später brachte Marko Bacak sein Team mit einem Dreier beim Stand von 30:40 mit zehn Punkten in Führung, der erste zweistellige und gleichzeitig der größte Vorsprung im gesamten Spiel. Mit 41:47 ging es in die Kabinen.

Nach der Pause attackierten die Dragons vermehrt mit Pick-and-Roll-Angriffen, legten dabei die Schwenninger Schwächen in der Defensive offen und trafen ihre Dreier etwas besser als noch im ersten Durchgang. Dadurch verkürzten die Hausherren den Rückstand Punkt für Punkt, sodass sie 20 Sekunden vor Ende des dritten Viertels erstmals seit den Auftaktminuten wieder die Führung übernahmen.

In einem spannenden Schlussviertel übernahm der starke Malik Dunbar das Scoring für die Gastgeber, die fünf Minuten vor dem Ende in Führung gingen. Die Panthers ließen sich in der Schlussphase die Partie, welche sie lange Zeit kontrolliert hatten, aus den Händen nehmen. Die Drachen gingen vier Minuten vor dem Ende mit vier Punkten in Führung und gaben diese nicht mehr ab. Fehler in der defensiven Rotation, die individuelle Klasse von Artlands Dunbar und auch Fehlentscheidungen der Schiedsrichter sorgten dafür, dass am Ende der Crunch Time die Hausherren knapp die Oberhand behielten. Yasin Kolo vergab vier Sekunden vor dem Ende per Dreier den siegbringenden Wurf. Bester Schwenninger Scorer war Rasheed Moore mit 17 Punkten.

Für die Panthers spielten: Jaren Lewis (13 Punkte/ 4 Rebounds/ 3 Assists), David Dennis (16/8/10), Junior Searcy (6/2/1), Sean Lloyd jr. (2/4/1), Bill Borekambi (2/0/0), Rasheed Moore (17/7/2), Leon Friederici (4/1/2), Yasin Kolo (10/6/0) und Marko Bacak (14/5/0).