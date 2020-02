Basketball, Pro A: VfL Kirchheim Knights – Wiha Panthers Schwenningen 75:83 (24:18, 14:27, 14:18, 23:20). Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem glänzend aufgelegten Rasheed Moore besiegten die Wiha Panthers die Kirchheim Knights verdient mit 83:75 und erhöhten damit ihre Playoff-Chancen.

Eine aus Panthers-Sicht erfreuliche Nachricht gab es schon vor dem Hochball: Yasin Kolo scheint seine Rückenverletzung langsam auszukurieren und nahm erstmals seit Ende Dezember wieder auf der Bank Platz. Auf Kirchheimer Seite mussten hingegen zwei ihrer Besten, Center Keith Rendleman sowie Mitch Hahn krankheitsbedingt passen. Dadurch fehlten den ohnehin schon recht klein gewachsenen Teckstädtern zwei wichtige Alternativen auf den großen Positionen, was sich im Verlauf des Spiels vor allem beim Rebounding bemerkbar machen sollte.

Panthers Schwenningen Wegweisende Partie bei den Rittern Das könnte Sie auch interessieren

Die Wiha Panthers erwischten, unterstützt von etwa 50 Schlachtenbummlern, einen ordentlichen Start, erzielten die ersten sechs Punkte der Partie und verteidigten konzentriert, machten sich das Leben aufgrund von überflüssigen Ballverlusten aber zunächst selbst schwer. Mitte des ersten Abschnittes fanden dann auch die Hausherren vor mehr als 1000 Zuschauern in der Sporthalle Stadtmitte besser ins Geschehen und glichen beim Stand von 11:11 erstmals aus, was eine Auszeit von Panthers-Trainer Alen Velcic zur Folge hatte. Daraufhin zeigte seine Mannschaft einige Nachlässigkeiten in der Defensive und ließ dadurch vor allem den starken Kirchheimer Kevin Wohlrath warmlaufen. Die Knights setzten sich gegen Ende des ersten Abschnitts leicht ab und führten in der ersten Viertelpause mit 24:18.

Auch die zweiten zehn Minuten eröffneten die Aufsteiger mit einem 6:0-Lauf und glichen damit die Partie wieder aus. Dann begann die Show des Rasheed Moore. Der US-Amerikaner in Diensten der Wiha Panthers erzielte im zweiten Viertel 16 Punkte, traf dabei zwei von drei Distanzwürfen und jeden Versuch von innerhalb der Dreierlinie. Dabei profitierte er vom guten Rebounding seiner Mannschaft und von der wieder einmal starken Spielgestaltung von Point Guard Drew Brandon. Mit einer 45:38-Führung gingen die Panthers in die Kabine.

In Hälfte zwei wiederholte sich das Muster aus der ersten Hälfte: Die Panthers starteten besser und bauten ihre Führung mit einem tollen Angriff samt Moore-Treffer zu Beginn des dritten Viertels erstmals auf zehn Punkte aus. Die Hausherren waren in dieser Phase kurzzeitig von der Rolle, was die Panthers gut ausnutzten, Ballverluste erzwangen, schnell umschalteten und ihre Führung kontinuierlich bis auf 16 Zähler ausbauten. Zum Ende des dritten Viertels hatten die Neckarstädter beim Stand von 63:52 scheinbar alles unter Kontrolle.

Wiha Panthers Einen großen Schritt im Kampf um Playoff-Tickets verpasst Das könnte Sie auch interessieren

Im Schlussabschnitt starteten die Ritter einen kleinen Lauf und verkürzten den Rückstand bis auf fünf Punkte. Bei den Panthers lief in dieser Phase offensiv aufgrund einiger Ballverluste und guter Kirchheimer Defense wenig zusammen. Dann nahm Panthers-Trainer Velcic sechs Minuten vor dem Ende zum richtigen Zeitpunkt eine Auszeit, nahm den Gastgebern damit den Rhythmus und stoppte damit die Aufholjagd. Die Schwenninger verfielen nicht in Panik und hielten die Knights auf Abstand, sodass die große Spannung in der Schlussphase ausblieb. Leon Friederici machte mit einem Dreier zweieinhalb Minuten vor dem Ende den Sack zu. Am Ende setzten sich die Panthers nicht nur dank eines mit 28 Punkten bärenstarken Rasheed Moore, sondern auch dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung verdient mit 83:75 durch. In der Tabelle bleiben die Panthers auf Rang 13, das Rennen um die Playoffs wird aber immer spannender.

Für die Panthers spielten: Jaren Lewis (10 Punkte/4 Rebounds/1 Assist), Drew Brandon (15/8/6), Bill Borekambi (18/6/5), Kosta Karamatskos (2/2/1), Rasheed Moore (28/5/1), Leon Friederici (5/4/1), Marko Bacak (4/4/0) und Ivan Mikukic (1/2/1).