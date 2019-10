Basketball, ProA: Anstatt des erwarteten Auswärtssieges setzte es für die wiha Panthers Schwenningen eine deftige 75:96 (21:23, 12:22, 23:25, 19:26)-Klatsche bei den Uni Baskets Paderborn. Die Aufsteiger zeigten dabei ihre bislang mit Abstand schlechteste Saisonleistung und verloren auch in der Höhe verdient.

Von Selbstgefälligkeit, Arroganz und zahllosen Fehlern sprach Panthers-Trainer Alen Velcic nach der Partie im Zusammenhang mit der Leistung seiner Mannschaft, und traf damit ins Schwarze. Tatsächlich hatte der Auftritt der Panthers nicht mehr viel gemeinsam mit der starken Leistung bei den Niners Chemnitz am vergangenen Mittwoch. In der Offensive fehlten nicht nur Abschlussglück, sondern auch Ideen und Ballbewegung, auf der anderen Seite ließen die Panthers fast 100 Punkte zu.

Überragender Mann des Spiels war Paderborns Point Guard Kendale McCullum. Über die gesamten 40 Minuten hinweg fanden die Gäste kein Mittel, um den pfeilschnellen Spielmacher zu stoppen. Bei seinen Angriffen zum Korb wussten sich die Schwenninger meist nur mit Fouls zu helfen, und bei seinen Distanzwürfen, bei denen McCullum meist durch Blöcke freigespielt wurde, waren die Verteidiger regelmäßig zwei Schritte zu weit weg. Am Ende stand für McCullum nach einer Gala-Vorstellung eine Statistik mit Seltenheitswert: 22 Punkte, zehn Rebounds und 13 Assists. Dem Paderborner gelang mit diesem „Triple-Double“ (zweistellige Werte in drei Statistik-Kategorien) ein seltenes Kunststück, das es in der ProA zuletzt vor fast zwei Jahren gab.

Aber auch, wenn McCullum nicht auf dem Feld stand, waren die Schwenninger nicht die bessere Mannschaft, sondern sahen sich dann einem Paderborner Dreierregen ausgesetzt, den sie nicht aufhalten konnten. Zwar begann das Spiel aus Gäste-Sicht mit einem Dreier von Jaren Lewis gut, es sollte aber die einzige Führung der Aufsteiger in dieser Partie sein. In der Folge übernahmen die Baskets die Kontrolle, trafen im ersten Viertel fünf von sechs Dreiern und gingen mit einer 23:21-Führung in die erste Viertelpause. Im zweiten Abschnitt wurde die Überlegenheit der Ostwestfalen deutlich. Ihre Defensive stand äußerst stabil, sodass die Panthers für jeden ihrer zwölf Punkte in diesem Viertel hart arbeiten mussten. Rasheed Moore erwischte einen gebrauchten Tag. Der Panthers-Topscorer wurde enorm eng bewacht, sodass der US-Amerikaner mehr als Ballverteiler denn als Punktesammler in Erscheinung trat, was fünf Assists zur Pause belegen. Es war David Dennis und Sean Lloyd, den einzigen Schwenningern in Normalform zu verdanken, dass die Paderborner Führung zur Pause mit zwölf noch im Rahmen war.

Wer auf eine Schwenninger Aufholjagd im zweiten Durchgang hoffte, wurde enttäuscht. Zwar erwischte das Velcic-Team einen guten Start in das dritte Viertel und halbierte den Rückstand mit einem 12:6-Lauf, Paderborn hatte darauf aber die richtige Antwort parat, und diese lautete Kendale McCullum. Mitte des dritten Viertels zogen die Gastgeber spielentscheidend davon. Dabei rissen sie die 1264 Zuschauer zeitweise mit spektakulären Tricks, Pässen und Dunks von den Sitzen, sodass am Ende des Viertels eine 70:56-Führung stand. Als den Panthers in den ersten beiden Minuten des Schlussabschnitts weitere grobe Fehler passierten und der Rückstand wuchs, sanken die Köpfe, das Spiel war entschieden.

Paderborn feierte damit den ersten Saisonsieg, während die Panthers nun das vierte Spiel in Folge verloren und in der Tabelle auf Rang 16 abrutschten.

Für die Panthers spielten: Jaren Lewis (6 Punkte/3 Rebounds/1 Assist), David Dennis (14/2/0), Filip Kukic (5/0/0), Junior Searcy (2/1/1), Sean Lloyd (19/4/1), Noah Kamdem (1/0/0), Bill Borekambi (6/4/2), Kosta Karamatskos (0/2/2), Rasheed Moore (9/5/1), Leon Friederici (0/4/0), Yasin Kolo (8/5/1) und Marko Bacak (5/5/0).