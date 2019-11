Basketball, ProA: Elf von 32 Hauptrundenspielen liegen hinter den wiha Panthers Schwenningen, nun folgt eine zweiwöchige Pause, ehe das zweite Saisondrittel der ProA beginnt. Zeit für ein Zwischenfazit.

Drei Siegen stehen acht Niederlagen gegenüber, was in der Tabelle Platz 13 entspricht. Die fünf letzten Mannschaften sind allesamt punktgleich, sodass sich die Liga-Neulinge mitten im Abstiegskampf befinden. Auf Platz acht, dem ersten Playoff-Platz, beträgt der Abstand zwei Siege. Während die drei Schwenninger Erfolge allesamt verdient und souverän entstanden sind, war bereits die ein oder andere unglückliche und vermeidbare Niederlage vor allem gegen die Spitzenteams der Liga dabei. Mit etwas mehr Glück könnten die Panthers auch zwei Siege mehr auf dem Konto haben und in der Tabelle fünf Plätze weiter oben stehen. Mangelndes Spielglück allein ist allerdings nicht der einzige Grund dafür, weshalb die Aufsteiger erst sechs Punkte auf dem Konto haben.

Das Zauberwort heißt Konstanz. Die Fähigkeit, Woche für Woche über die kompletten 40 Minuten das Leistungslimit zu erreichen, unterscheidet eine sehr gute von einer mittelmäßigen oder schwachen Mannschaft. Die wiha Panthers zeigten bereits in mehreren Spielen, dass oft nur Nuancen fehlten, um ein Spitzenteam wie Chemnitz oder Jena zu schlagen. Auf der anderen Seite boten die Panthers aber auch schon sehr schwache Leistungen wie gegen Heidelberg oder zuletzt am Samstag beim 70:81 zuhause gegen Rostock.

Eine mögliche Erklärung dafür, dass die Leistungskurve der Neckarstädter wie eine Sinuskurve verläuft, ist die Kaderzusammenstellung: „Wir haben drei Rookies und zudem Spieler, die aus langen Verletzungen zurückkommen, in der vergangenen Saison nur wenig gespielt haben oder aus tieferen Ligen kamen. Wir haben kaum einen, der in der ProA oder in der Bundesliga schon eine Rolle gespielt hat. Dafür haben wir nicht die finanziellen Möglichkeiten“, sagt Panthers-Trainer Alen Velcic.

Dass in solch einer Konstellation ein Stotterstart im Bereich des Möglichen ist, sollte nicht überraschen. Allerdings offenbarte das Heimspiel gegen Rostock vor allem in der Defensive grundlegende Abstimmungsprobleme, die nach elf Spielen normalerweise nicht mehr auftreten sollten. Die Panthers machten mit den Siegen gegen Ehingen und Karlsruhe Anfang November einen Schritt nach vorne, um dann mit drei Niederlagen in Serie wieder zwei nach hinten zu gehen. Folglich spricht am Neckarursprung vorerst niemand mehr vom Erreichen der Playoffs. „Wenn es so weitergeht, wird es relativ schwer, die Liga zu halten. Ich habe aber noch nie aufgegeben. Wir werden nun die Ärmel hochkrempeln und uns auf das kommende Spiel in Leverkusen in zwei Wochen vorbereiten“, sagt Trainer Velcic.

Neuzugang Ivan Mikulic avanciert bereits nach seinem vielversprechenden Debüt für die Panthers zu einem Hoffnungsträger, der für die Trendwende sorgen könnte. Der Kroate trat mit zwölf Punkten, strukturierter Spielgestaltung und gutem defensivtaktischem Verständnis nicht nur als sportliche Bereicherung, sondern auch als Führungsspieler in Erscheinung. Velcic: „Ivan ergriff nach dem Spiel in der Kabine als Erster das Wort. Er kritisiert, motiviert und klebt uns enger aneinander.“

Mannschaftliche Geschlossenheit ist die Qualität, auf die sich die Panthers nun am ehesten besinnen müssen, was auch der Neuankömmling selbst bemerkte: „Wir müssen vor allem als Mannschaft noch weiter zusammenwachsen. Daher kommt die spielfreie Woche sehr gelegen. Das Team hat Potenzial, muss dieses aber jede Woche abrufen“, stellte Mikulic fest. Jung-spund Filip Kukic ergänzte treffend: „Ich habe das Gefühl, dass wir nicht alle auf derselben Seite sind. In der Offensive vertrauen wir viel zu oft Eins-gegen-Eins-Aktionen von David Dennis oder Rasheed Moore. Wenn das nicht klappt, sind wir ausgeliefert. Wir müssen miteinander spielen. Alleine kann man kein Spiel gewinnen.“ Bis Jahresende bleiben noch fünf Partien, darunter das Highlight gegen Tübingen in der Helios Arena. Alen Velcic gibt das Ziel für diese Phase aus: „Ich möchte vier oder fünf Siege. Wir werden jetzt Ohrfeigen im Training verteilen.“