Basketball, ProA: Es geht doch: Nach vier Niederlagen in Serie blieben die wiha Panthers beim enorm wichtigen 82:79-Heimsieg am Mittwochabend über den FC Schalke 04 diesmal in der entscheidenden Phase nervenstark und befreiten sich vorerst aus der Krise. Ob dieser Sieg nur ein kleines Strohfeuer oder die Trendwende bedeutet, wird sich am Samstag (19 Uhr) bei Phoenix Hagen zeigen.

1,7 Sekunden waren noch auf der Uhr, als Rasheed Moore mit einem Dreier aus der rechten Ecke die Panthers gegen Schalke entscheidend in Führung brachte und damit den Negativlauf fürs Erste stoppte. Die damit verbundene Erleichterung konnte keiner der Beteiligten anschließend verbergen. „Der Druck auf uns allen war immens. Wir haben diesem standgehalten und eine Blockade gelöst. Mir sind acht Millionen Kilogramm Steine vom Herzen gefallen“, gab Trainer Alen Velcic einen Einblick in seine Gefühlslage nach dem Spiel. Dabei präsentierten sich seine Schützlinge anders als noch drei Tage zuvor in Leverkusen in der Crunch Time als die abgezocktere Mannschaft. „Man hat immer noch einige Unsicherheiten gesehen. Wir haben am Ende aber die Ruhe bewahrt und als Team den Ball bewegt“, betont Velcic.

Der Trainer rotierte während der zweiten Hälfte kaum und schenkte sein Vertrauen weitestgehend dem überragenden David Dennis, Rasheed Moore, Yasin Kolo, Jaren Lewis und überraschend auch Bill Borekambi. Letzterer ist in dieser Spielzeit bislang eines der Sorgenkinder und schien insbesondere offensiv längst nicht so gut in das Schwenninger System integriert zu sein als noch im Vorjahr. Gegen Schalke zeigte er hingegen seine mit Abstand beste Saisonleistung. „Bill hat gut gespielt“, lobte Velcic den 27-Jährigen Flügelspieler, der in dieser Saison eine veränderte Rolle ausfüllen muss. „Ich bringe die Energie nun mehr von der Bank. Wenn der Coach mich braucht, halte ich mich bereit“, erklärt Borekambi, der in knapp 27 Minuten mit neun Punkten, guter Verteidigung und vier Rebounds, darunter einem enorm wichtigen in der Schlussminute, zum Sieg beitrug. Wenn Borekambi auf dem Feld stand, erzielten die Panthers neun Punkte mehr als Schalke – Bestwert in seiner Mannschaft.

Basketball Moore sorgt für die Erlösung bei den Wiha Panthers Das könnte Sie auch interessieren

Zum Mann des Spiels avancierte jedoch Rasheed Moore, der nach der jüngsten Formkrise auch gegen Schalke zunächst nur schwer in die Gänge fand, in den entscheidenden Momenten aber auf Touren kam und das Spiel fast im Alleingang entschied. Der US-Amerikaner erzielte nicht nur die letzten fünf Schwenninger Punkte, sondern blockte 1:41 Minuten vor dem Ende einen Dunkversuch des Schalkers Adam Touray spektakulär und verhinderte dadurch den späten Rückstand. „Wir haben heute als Team den Ball bewegt, gekämpft und aus unseren Fehlern in Leverkusen gelernt“, betont Moore, der trotz zuvor fünf Fehlversuchen aus dem Drei-Punkt-Land den letzten Wurf für sich beanspruchte. „Wichtig ist es, selbstbewusst zu sein und Vertrauen in den Wurf zu haben. Das hat sich ausgezahlt. Ich hoffe, dass wir diesen Schwung nach Hagen mitnehmen können.“

Dort wartet am Samstagabend mit Phoenix ein großer Name der deutschen Basketball-Geschichte. Hagen spielte von 2009 bis 2017 in der Bundesliga und brachte einige bekannte Spieler wie Per Günther oder Chase Griffin hervor. Eine Insolvenz führte zum Abstieg in die ProA, wo der deutsche Meister von 1974 auch in der kommenden Saison um das sportliche Überleben kämpft. Nach einem schwachen Saisonstart fing sich das Team von Trainer Chris Harris mit zuletzt zwei Heimsiegen in Folge gegen Kirchheim und Heidelberg und steht nun mit der identischen Bilanz wie die Panthers auf Rang 15. „Hagen ist ein gefährliches Team. Sie haben während der Saison eine Veränderung auf der Point-Guard-Position vorgenommen, was sich auszuzahlen scheint“, analysiert Alen Velcic.

Mit Jonathan Octeus verpflichteten die Feuervögel Anfang November einen US-Amerikaner, der sein Können bereits beim Farmteam der Chicago Bulls in der NBA G-League unter Beweis stellte und für Hagen in drei Spielen im Schnitt 15 Punkte sowie sechs Assists auflegte. Darüber hinaus verteilt Phoenix die Punkte auf viele verschiedene Schultern, was das Team schwer ausrechenbar macht. Die Achillesferse ist allerdings ihre Defensive, die im Schnitt 83 Punkte pro Spiel zulässt.

Im Lager der wiha Panthers ist die Zuversicht nach dem Sieg gegen Schalke nun groß, am Samstag nachlegen zu können. Velcic: „Wenn wir an uns glauben und als Team die Vorlagen umsetzen, können wir jeden Gegner in dieser Liga schlagen.“