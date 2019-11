Basketball, ProA: Bei der 84:86-Niederlage bei den Artland Dragons zeigten sich die wiha Panthers Schwenningen von ihrer großzügigen Seite und schenkten ein Spiel her, welches die Schwenninger zum größten Teil kontrollierten. In der Tabelle hat dies allerdings (noch) keine Konsequenzen.

Spendabel: „Wir haben uns in der Vorweihnachtszeit als sehr guter Gast gezeigt und ein riesengroßes Geschenk verteilt“, bringt es Trainer Alen Velcic auf den Punkt. „Wir haben dieses Spiel zu 80 Prozent kontrolliert, es dann aber unnötig aus der Hand gegeben.“ Die Gründe dafür liegen für den Trainer auf der Hand. „Wir sind ein junges Team. In engen Schlussphasen fehlt uns die Erfahrung. Es war nun das vierte Spiel, das wir nur ganz knapp verloren haben. Zudem haben wir schlecht verteidigt“, analysiert der Trainer. Vor allem die beiden Dragons-Topscorer Robert Oehle und Malik Dunbar machten den Panthers das Leben schwer. Center Oehle konnte besonders in Hälfte eins unter dem Korb nach Belieben schalten und walten, holte sich vier Offensivrebounds und erzielte insgesamt 23 Punkte. Sein Gegenspieler Yasin Kolo war defensiv gegen Oehle oftmals überfordert. Malik Dunbar unterstrich in der Schlussphase seinen Status als einer der besten Amerikaner der Liga, verwandelte teils sehr schwere Würfe und führte seine Mannschaft so zum Sieg.

Dezimiert: Ohne Aushilfsspieler Sergey Tsvetkov und den verletzten Kapitän Kosta Karamatskos war das Schwenninger Aufgebot in Quakenbrück zehn Mann stark. Weil der junge Ersatz-Point Guard Filip Kukic bisher nur in der Offensive ProA-Potenzial aufweist, defensiv allerdings der Athletik seiner Gegenspieler nicht gewachsen ist, musste Spielmacher David Dennis 40 Minuten lang ran. Zudem sind Spieler wie Bill Borekambi, Sean Lloyd und Junior Searcy noch zu fehlerhaft, was im Spiel bei den Artland Dragons dazu führte, dass von der vor der Saison viel gelobten Breite des Kaders wenig übrig blieb und die Spielzeit stattdessen hauptsächlich auf sechs, sieben Köpfe verteilt wurde. Trainer Velcic sieht dies allerdings nicht als ausschlaggebenden Faktor für die Niederlage: „Uns ist nicht die Luft ausgegangen. Stattdessen haben wir Fehler gemacht, die einem jungen Team einfach passieren.“ David Dennis ergänzt: „Natürlich war es für mich persönlich anstrengend. Am Ende des Spiels war ich allerdings voller Adrenalin und wollte es unbedingt gewinnen, sodass Müdigkeit keine Rolle spielte.“ Der US-Amerikaner bot mit 16 Punkten, zehn Assists und acht Rebounds eine gute Vorstellung, haderte aber mit der Leistung seines Teams in der Schlussphase: „Wir mussten am Ende für unsere Punkte sehr hart arbeiten. Zudem sind wir einige Male in der Defensive zu spät rotiert. Daran müssen wir arbeiten, um am Samstag gegen Rostock wieder zu gewinnen.“

Schmerzhaft: Allein schon mit Blick auf die Tabelle wird deutlich, dass die Panthers in Quakenbrück eine große Möglichkeit ungenutzt ließen. „Dieses Spiel hätten wir gewinnen müssen. Deshalb tut diese Niederlage doppelt weh. Es wäre ein Riesenschritt gewesen“, so Velcic. Ein Sieg wäre nicht nur nach dem Spielverlauf verdient gewesen, er hätte die Panthers im Rennen um die Playoff-Plätze auch in eine gute Position gebracht und einen direkten Konkurrenten auf Abstand gehalten. Zwar hätte ein Sieg nichts an der Tabellenposition geändert, die Panthers wären nun aber punktgleich mit Rang acht, der für die Playoffs ausreicht. Nun stehen die Aufsteiger mit einer 3:7-Bilanz auf Rang zehn, sechs Mannschaften dahinter haben allerdings die gleiche Punktzahl. Zwischen einem einstelligen Tabellenplatz und der Abstiegszone liegt in der dicht gedrängten unteren Tabellenhälfte also nur ein Sieg. Bei Alen Velcic ist die Zuversicht weiterhin groß: „Wir sind noch voll im Soll und müssen nach vorne schauen. Vier der nächsten sechs Partien sind Heimspiele. Das ist unsere Gelegenheit, uns nach vorne zu arbeiten.“