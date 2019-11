Basketball, ProA: PS Karlsruhe Lions- wiha Panthers Schwenningen 79:82 (18:16, 20:22, 19:19, 22:25). Dank einer starken zweiten Hälfte besiegten die wiha Panthers Schwenningen die Karlsruhe Lions mit 79:82 und feierten damit den ersten Auswärtssieg der laufenden Saison.

Mit derselben Startformation wie drei Tage zuvor gegen Ehingen gingen die Panthers in das Raubkatzen-Duell mit den Lions in der Europahalle. Der Sieg am Halloween-Abend gab den Schwenningern spürbar Selbstvertrauen und Lockerheit. Das Team von Trainer Alen Velcic fand vor etwa 1000 Zuschauern in Karlsruhe, darunter 30 Panthers-Fans, schnell in die Partie und zeigte sich im ersten Viertel gegen die Zonenverteidigung der Lions vor allem von jenseits der Dreierlinie sehr treffsicher. Allerdings kosteten einige Ballverluste und überflüssige Fouls gegen Ende des ersten Durchgangs die Panthers die Führung, sodass es mit 18:16 in die erste Viertelpause ging.

Im zweiten Abschnitt waren es zunächst vor allem die Offensiv-Rebounds, die die Gäste im Spiel hielten und wodurch die Aufsteiger sechs Punkte in Folge zum 22:22-Ausgleich erzielten. Danach offenbarten sich allerdings einige Abstimmungsprobleme in der Defensive der Neckarstädter. Am anderen Ende des Parketts fehlten den Panthers gegen die nun deutlich körperbetontere Karlsruher Defensive die Ideen, um einfache Würfe zu generieren. Die Lions zogen Mitte des zweiten Viertels auf neun Punkte davon. Die Schwenninger stabilisierten sich gegen Ende der ersten Hälfte in der Defensive, erzwangen einige Ballverluste und kamen dadurch zu einfachen Punkten aus den daraus resultierenden Umschaltbewegungen. Ein Dreier des starken Jaren Lewis zur Halbzeit-Sirene glich das Spiel beim Stand von 38:38 aus.

Die zweite Hälfte begann wild. Beide Mannschaften suchten nach Rebounds oder Ballgewinnen den schnellsten Weg in die Offensive, was zwar zu jeder Menge Tempo, aber auch zu einigen Fehlern vor allem auf Karlsruher Seite führte. Schwenningen eröffnete den zweiten Durchgang mit einem 7:0-Lauf, den die Karlsruher ihrerseits mit fünf Punkten am Stück konterten. Bis zum Ende des dritten Abschnitts ging es hin und her, folgerichtig endete das Viertel unentschieden, mit 57:57 ging es in die Schlussphase.

In dieser drehte Rasheed Moore an beiden Enden des Spielfelds auf. Während Karlsruhes Topscorer Maurice Pluskota von der Schwenninger Defense gänzlich abgemeldet wurde, führte Schwenningens Punktelieferant Nummer eins seine Mannschaft mit hohem Einsatz in der Defensive und mannschaftsdienlicher Offensive an. In den Schlussminuten setzte Alen Velcic erstmals in dieser Partie auf die Doppelspitze, bestehend aus den beiden Centern Marko Bacak und Yasin Kolo. Dadurch hatten die Panthers die Rebounds an beiden Brettern im Griff und setzten sich dadurch Stück für Stück ab. Weil die Lions zudem schnell die Teamfoul-Grenze überschritten, sammelten die Aufsteiger zahlreiche einfache Punkte an der Freiwurflinie.

Ein Dreier von Sean Lloyd dreieinhalb Minuten vor dem Ende brachte den Panthers beim Stande von 75:64 die erste zweistellige Führung der Partie ein. Die Lions steckten aber nicht auf, kämpften sich mit der Unterstützung der Halle wieder bis auf zwei Punkte heran und gestalteten die letzten Minuten zu einem echten Krimi. Ein Fehlpass ins Seitenaus von Karlsruhes Daniel Norl 14 Sekunden vor dem Ende stellte allerdings die Vorentscheidung der Partie dar. Marko Bacak blieb beim darauffolgenden Gang an die Freiwurflinie eiskalt, traf beide Versuche und sicherte seinem Team den ersten Auswärtssieg der Saison. Topscorer der Panthers waren Rasheed Moore und Jaren Lewis mit jeweils 16 Punkten. Nach acht Spielen stehen die Panthers mit einer Bilanz von 3:5 auf dem zehnten Platz der ProA.

Stimmen zum Spiel

Jaren Lewis: „Der Sieg fühlt sich sehr gut an. Wir haben den Fokus auf die Defensive gelegt und gut verteidigt. Ich bin mit meiner Leistung sehr zufrieden.“

Marko Bacak: „Es war ein sehr intensives Spiel, in dem die Defensive wieder den Unterschied gemacht hat. Wir waren gut im Sammeln der Rebounds und sind am Ende cool geblieben. So wollen wir auch in Zukunft auftreten.“