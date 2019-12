Basketball, ProA: Phoenix Hagen – wiha Panthers Schwenningen 81:66 (19:21, 28:15, 15:15, 19:15). Lediglich 66 Punkte waren für die wiha Panthers deutlich zu wenig, um bei Phoenix Hagen zu bestehen. Stattdessen verloren die Schwenninger Basketballer im Dreierregen der Hausherren mit 66:81.

Beide Mannschaften begannen vor 2284 Zuschauern fehlerbehaftet und teils unkonzentriert. Die Gastgeber waren es, die in Person von Dominik Spohr als erstes Team den Rhythmus in der Offensive fanden. Spohr nutzte die schlechte Schwenninger Rückwärtsbewegung und traf binnen 30 Sekunden zwei Dreier, wodurch er seine Mannschaft mit 10:4 in Führung brachte und die erste Auszeit von Panthers-Trainer Alen Velcic provozierte. Es sollte nur ein Vorgeschmack auf das sein, was die Feuervögel im weiteren Verlauf des Spiels veranstalteten.

Die Panthers zeigten eine gute Antwort auf die Auszeit, brachten ihre Umschalt-Offensive besser in Gang und wirkten konzentrierter in der Defensive. Dies führte dazu, dass die Gäste mit 15:13 die Führung übernahmen und nach zehn Minuten mit 21:19 in die erste Viertelpause gingen.

In der Folge riss bei den Neckarstädtern der Faden. In der Offensive verzettelten sich die Panthers häufig in Einzelaktionen. Zudem erschwerten die Hagener die Schwenninger Angriffe zum Korb durch ihren defensivstarken Center Adam Pechacek, der mit seiner Präsenz in der Zone drei Würfe blockte und viele weitere erschwerte. Auf der anderen Seite arbeiteten die Panthers zwar im Rebounding und in der Verteidigung innerhalb der Dreierlinie solide, fanden gegen die Hagener Schützen allerdings kein Mittel und keine Zuordnung. Allen voran Spohr und Leufroy, die im bisherigen Saisonverlauf nicht als Scharfschützen in Erscheinung getreten waren, sorgten dafür, dass Phoenix den Vorsprung ausbaute. Das Team von Trainer Chris Harris entschied das zweite Viertel mit 28:15 und führte zur Pause mit 47:36.

Die zweite Hälfte begann ähnlich wie die erste. Beide agierten fahrig und benötigten einige Minuten, um in Gang zu kommen. Den Panthers gelang es zunächst besser. In der Defensive agierten die Schwenninger konsequenter, rotierten besser und verhinderten weitere Hagener Dreier, die in dieser Phase mit Abschlusspech zu kämpfen hatten. Dadurch verkürzten die Aufsteiger das Defizit auf zwischenzeitlich sechs Punkte. In der Offensive lief beim Velcic-Team allerdings kaum etwas zusammen. In Hälfte zwei fokussierten sich die Panthers vermehrt auf den Dreier, der aber wie schon in den vergangenen Wochen nicht mehr so effizient wie zu Saisonstart seinen Weg ins Ziel fand. Stattdessen fand Hagen gegen Ende des Abschnitts wieder ins Spiel. Ein Dreier von Spohr plus Bonusfreiwurf zwei Sekunden vor der Sirene brachte die Hagener mit elf Punkten in Führung.

Das war im Schlussabschnitt eine zu große Hypothek für die Panthers. Hagen spielte sich phasenweise in einen Rausch und baute den Vorsprung auf zwischenzeitliche 20 Punkte aus. Letztlich hielten die Schwenninger die 66:81-Niederlage aufgrund anständiger Schlussminuten noch im Rahmen. Ausschlaggebend für die Niederlage waren eine schwache Offensive, bei der Rasheed Moore mit lediglich zwölf Punkten bester Scorer war, sowie eine 50-prozentige Dreierquote der Gäste.

Trainerstimmen

Alen Velcic (wiha Panthers): „Wir haben ein ordentliches erstes Viertel gespielt, dann aber zu viele Dreier zugelassen. Nach der Pause haben wir super verteidigt, in der Offensive war der Wurm drin. Wir haben den Ball zu wenig bewegt und komplett den Faden verloren.“

Chris Harris (Hagen): „Schwenningen hat viel richtig gemacht. Sie haben Point Guard Jonathan Octeus bei nur vier Punkten gehalten und einige Ballverluste provoziert. Unser Shooting und die gute Defensivarbeit waren der Schlüssel. Wir hatten Moore und Dennis gut im Griff.“