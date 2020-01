Basketball, ProA: Basketball, ProA: MLP Academics Heidelberg – wiha Panthers Schwenningen 79:83 (12:13, 14:17, 23:24, 21:16, 9:13). Im zehnten Auswärtsspiel der Saison gelang den wiha Panthers der zweite Auswärtssieg. Die Aufsteiger bezwangen die MLP Academics Heidelberg mit 83:79.

Neben Yasin Kolo (Rücken), Kosta Karamatskos (privat) und Sergey Tsvetkov (beruflich verhindert) fehlte den Panthers auch der kurzfristig erkrankte Daniel Loh, sodass die Schwenninger beim Tabellenfünften Heidelberg lediglich mit einem Acht-Mann-Aufgebot antraten.

Panthers-Trainer Alen Velcic setzte mit seiner Startaufstellung auf Größe. Drew Brandon, Rasheed Moore, Jaren Lewis, Bill Borekambi und Marko Bacak erwischten einen guten Start, zeigten sich konzentriert in der Defensive und ließen am anderen Ende des Parketts den Ball laufen. Point Guard Brandon war anfangs auffälligster Schwenninger, punktete per Dunk sowie Dreier und setzte seine Mitspieler vor allem in schnellen Umschaltbewegungen gut in Szene. Offensivrebounds der Heidelberger sorgten aber dafür, dass die Hausherren gegen Ende des ersten Viertels besser ins Spiel kamen und erstmals die Führung übernahmen. Nach den ersten zehn ausgeglichenen Minuten führten die Panthers mit 13:12.

Im zweiten Abschnitt stellten die Raubkatzen ihr Visier schärfer und erhöhten ihre Trefferquote bei den Sprungwürfen aus dem Feld. Der aktive Leon Friederici brachte wertvolle Impulse von der Bank. Die Gastgeber ließen sich aber nicht abschütteln und setzten den Panthers bei den Rebounds weiterhin zu. Die Aufsteiger hatten das körperlich geführte und punktearme Spiel bis zur Halbzeitpause im Griff, verteidigten die gegnerischen Dreier, die zu den Stärken der Academics gehören, sehr gut und gingen mit einer 30:26-Führung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel knüpfte die Schwenninger Sieben-Mann-Rotation in der Offensive an die gute erste Hälfte an, ließ aber Heidelbergs prominenten Neuzugang DaVonte Lacy von der Dreierlinie mit drei Treffern am Stück heißlaufen und leistete sich einige Leichtsinnsfehler in der Defensive. Einer guten Umschaltbewegung und einer schwachen Heidelberger Offensive war es zu verdanken, dass die Panthers das Spiel nicht aus der Hand gaben, sondern weiterhin die Kontrolle behielten.. Mit einer 54:49-Führung gingen die Gäste ins Schlussviertel.

Im letzten Abschnitt machte sich der Kräfteverschleiß bei der kleinen Schwenninger Rotation bemerkbar. Rasheed Moore, Drew Brandon und Marko Bacak mussten mangels Alternativen über die volle Distanz gehen. Die Hausherren, die hingegen flieißig durchwechseln konnten, glichen siebeneinhalb Minuten vor dem Ende aus und übernahmen wenig später mit der Unterstützung der etwa 1000 Fans in der Halle am Olympiastützpunkt die Führung. Bei den Aufsteigern fielen nun selbst einfache Würfe nicht mehr. Mit guter Defense hielt sich das Velcic-Team allerdings weiterhin in Schlagdistanz zu den Hausherren, die in der Endphase vermehrt den Korb in der Zone attackierten.

In der Crunch Time zeigte Leon Friederici von der Freiwurflinie keine Nerven, erzielte vier wichtige Punkte in Folge und brachte seine Farben somit 140 Sekunden vor dem Ende wieder in Führung. Diese dehnten Jaren Lewis und Drew Brandon mit weiteren verwandelten Freiwürfen sowie Rasheed Moore aus. Dann rückte erneut Heidelbergs Neuer DaVonte Lacy in den Fokus, glich das Spiel mit fünf Punkten im Alleingang zum 70:70 aus und sorgte damit für die Verlängerung.

In dieser bewegten sich beide Mannschaften weiterhin auf Augenhöhe, ehe Rasheed Moore seine insgesamt sechs Patzer an der Freiwurflinie wiedergutmachte und einen Dreier zum 79:74 für die Panthers versenkte. Davon erholten sich die Academics nicht mehr, stattdessen gewannen die Panthers letztlich verdient mit 83:79.

Bester Schwenninger Scorer war Moore mit 22 Punkten. Am Sonntag wollen die Schwenninger beim Heimspiel gegen die Bayer Giants Leverkusen (17.30 Uhr, Deutenberghalle) nachlegen.