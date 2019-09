Basketball, Pro A: Eisbären Bremerhaven – Wiha Panthers Schwenningen (Samstag, 19 Uhr). Der erste dicke Brocken steht an: Am zweiten Spieltag wartet mit den Eisbären Bremerhaven die erste Topmannschaft auf die Wiha Panthers Schwenningen. Diese sehen sich zwar als Außenseiter, gehen die lange Reise aber selbstbewusst und mit Siegesabsichten an.

Mit dem Auftaktsieg gegen die Kirchheim Knights haben die Wiha Panthers ihre Konkurrenzfähigkeit in der Pro A nachgewiesen. Nun wartet mit dem Bundesliga-Absteiger Eisbären Bremerhaven allerdings ein anderes Kaliber auf das Team von Trainer Alen Velcic, der seine Mannschaft in der Außenseiterrolle sieht. „Wir sind klarer Underdog. Bremerhaven der große Favorit“, beschreibt der Trainer die Ausgangslage. Dennoch treten die Schwenninger die lange Reise an die Nordsee mit Selbstbewusstsein und einem klaren Ziel an: „Wir fliegen dorthin, um zu gewinnen. Wir wollen keine Schadensbegrenzung betreiben, sondern haben den Anspruch, dort zu bestehen.“

Der Auftaktsieg sorgte für ein spürbares Abfallen der zuvor herrschenden Anspannung. „Wir haben in dieser Woche viel gelacht und auch mal einen Vormittag freigegeben. Wir sind sehr locker“, sagt Velcic. Der Coach betrieb intensive Analyse des Gegners, hält sich allerdings bedeckt. „Wir haben einen guten Spielplan vorbereitet. Bremerhaven gewann gegen Leverkusen verdient und war gut auf den Gegner eingestellt“, sagt der Trainer.

Hinter den Eisbären Bremerhaven liegt eine turbulente Sommerpause. Nachdem die Norddeutschen nach 14 Jahren Bundesliga-Zugehörigkeit am letzten Spieltag der Vorsaison auf einen Abstiegsplatz rutschten, standen die Eisbären vor einer ungewissen Zukunft. In der Kasse klaffte eine große Lücke, fraglich war, ob der Verein überhaupt in der Pro A antreten würde. Letztlich entschieden sich die Eisbären erst im Juli dafür. In erster Linie dank eines üppigen Zuschusses der Stadt Bremerhaven, sodass die Eisbären mit schätzungsweise etwa zwei Millionen Euro nun sogar zu den finanzkräftigsten Zweitligisten gehören. Aufgrund der späten Planungssicherheit schlossen die Absteiger ihre Transferaktivitäten erst sehr spät ab. Die wichtigste Personalie stand allerdings schon früh fest: Nachdem der im Februar installierte Coach und sportliche Leiter Michael Mai in der Vorsaison einen guten Endspurt hinlegte, wurde der US-Amerikaner mit der Aufgabe betraut, die Hafenstädter wirtschaftlich auf gesunde Beine zu stellen und langfristig wieder in die Bundesliga zu führen. Demnach ist der sofortige Wiederaufstieg in diesem Jahr noch nicht das erklärte Ziel, der Kader gibt dies jedoch sicherlich her.

Zum Auftakt boten die Eisbären beim Aufsteiger Bayer Giants Leverkusen kein Spektakel, fuhren aber einen sicheren 74:63-Sieg ein, bei dem die Norddeutschen durchgängig in Führung lagen und defensiv über weite Strecken überzeugten. Allerdings offenbarten die Eisbären Probleme gegen die Zonenverteidigung und eine große Abhängigkeit vom Distanzwurf. Die Hafenstädter nahmen fast genauso viele Dreier wie Zwei-Punkt-Würfe, trafen davon aber nur 27 Prozent. Eine Möglichkeit für die Wiha Panthers, gegen Bremerhaven zu Punkten zu kommen, könnte das Pick-and-Roll-Spiel mit ihren Centern Marko Bacak und Yasin Kolo sein. Gegen die Big Men der Eisbären haben die Schwenninger Größen- als auch Geschwindigkeitsvorteile.

Verzichten müssen die Panthers weiterhin auf Junior Searcy, der eine Knochenhautentzündung am Schienbein auskuriert, und Sergey Tsvetkov, der im Dienste der Nachwuchsarbeit des Basketball-Vereins verhindert ist. Dafür kehrt Bill Borekambi in den Kader und auch an seine ehemalige Wirkungsstätte zurück: Bremerhaven war vor zehn Jahren seine erste Station im Profi-Basketball. Zudem kommt es zu einer Familien-Vereinigung: Leon Friederici trifft auf seinen sechs Jahre jüngeren Bruder Vincent. „Für mich wird ein Traum wahr. Es ist das erste Mal, dass ich in einem Pflichtspiel auf einen meiner Brüder treffe und ich freue mich schon riesig“, sagt der Schwenninger Shooting Guard, der sich nach seiner guten Leistung gegen Kirchheim erneut Hoffnungen auf die Startaufstellung machen darf.