Fußball: Mit drei ambitionierten Mannschaften und zwei altbekannten Gesichtern auf den Trainerbänken geht die Jugend des FC 08 Villingen in die am kommenden Wochenende beginnende Saison in den Junioren-Verbandsligen.

A-Junioren Verbandsliga: Mit der Verpflichtung von Reiner Scheu als Trainer der U19 sowie als Sportkoordinator gelang dem FC 08 eine Überraschung. Scheu zeichnet sich für den bislang größten Erfolg der Villinger Jugendarbeit verantwortlich: Im Jahr 2008 führte der Fußball-Lehrer die U19 des Vereins in die A-Junioren Bundesliga. „Dem FC 08 werde ich immer verbunden sein. Daher habe ich nach etlichen Gesprächen zugesagt mit der Bedingung: Wenn ich es mache, dann richtig. Ich hänge mich voll rein und freue mich auf den Saisonstart“, erklärt Scheu.

Die Vorbereitung bestand in großen Teilen aus gegenseitigem Kennenlernen und dem Nachholen einiger grundlegender Dinge. „Wir mussten vor allem in Sachen Trainingsarbeit und Disziplin einiges aufarbeiten. Daher werden wir noch Zeit brauchen, bis wir eine gewachsene Mannschaft sind“, betont Scheu, der dennoch im Kampf um die Meisterschaft in der Verbandsliga ein Wörtchen mitreden möchte: „Die A- und auch B-Jugend des FC 08 gehören auf lange Sicht in die Oberliga, um einen guten Unterbau für die Herren zu schaffen. Daher wollen wir oben mitspielen. Jeder einzelne Spieler und das Trainerteam hat den Ehrgeiz, etwas zu erreichen“, so Scheu. 22 Feld- sowie zwei Torspieler umfasst der Villinger Kader, darunter mit Hadi Karaki (FC Radolfzell) und Cyrill Raufer (SV Eisenbach) zwei Neuzugänge. Zu den größten Konkurrenten im Titelkampf zählt Scheu die üblichen Verdächtigen: den FC Radolfzell, den Bahlinger SC sowie den Offenburger FV.

B-Junioren Verbandsliga: Mit den C-Junioren in der Vorsaison noch hauchzart an der Meisterschaft vorbeigeschrammt, will Daniel Miletic nun eine Jahrgangsstufe höher einen erneuten Angriff auf die Spitze wagen. „Unser erklärtes Ziel ist es, um die Meisterschaft zu spielen“, stellt der Trainer klar, und hat für dieses Unterfangen einen 23 Spieler umfassenden Kader, der ganz nach seinen Vorstellungen zusammengestellt wurde. Neben vier Spielern aus dem jüngeren B-Jugend-Jahrgang, die Miletic schon im Vorjahr betreute, ergänzen vier Neuzugänge: Modou Badije, Thierno Diallo (beide SV Zimmern), Yannick Ambs (Spfr. Neukirch) und Samet Yilmaz (FC Radolfzell).

Die Vorbereitung stimmt den ehemaligen Torhüter zufrieden: „Die Jungs ziehen toll mit, zeigen Disziplin und eine gute Einstellung. Sie können es kaum erwarten, dass es am Sonntag losgeht“, lobt Miletic.

C-Junioren Verbandsliga: Nach einem Jahr, das er selbst als „Fußball-Rente“ bezeichnet, kehrt Haris Redzepagic wieder zurück auf die Trainerbank der Villinger C-Junioren. Die Vorfreude auf den Saisonstart ist nach der langen Pause entsprechend groß: „Ich freue mich riesig. Der FC 08 kam auf mich zu und ich habe ohne lange Bedenkzeit sofort zugesagt. Das ist eine Herzenssache“, erklärt der Trainer seine Beweggründe, wieder in den Traineralltag zurückzukehren.

Für die kommende Saison, die für die Nullachter mit einem spielfreien Spieltag beginnt, hat Redzepagic ein klares Ziel: „Wir wollen Meister werden und in die Oberliga aufsteigen.“ Dass dies kein Kinderspiel wird, ist dem Coach bewusst. „Die Liga ist extrem ausgeglichen. Vier, fünf Mannschaften können oben mitspielen. Eintracht Freiburg, Offenburg, Bahlingen, den Freiburger FC und uns zähle ich zu den Favoriten. Es wird ein heißer Kampf.“

Ein mit 17 Spielern vergleichsweise kleiner Kader soll es richten. Redzepagic: „Das ist mir lieber als ein großer. Die Jungs sind richtig talentiert. Noch wichtiger ist aber, dass sie Leidenschaft auf den Platz bringen. Dann ist die Größe des Kaders egal.“