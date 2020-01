Luftgewehrschießen, 2. Bundesliga: SSVg Brigachtal – SSV Leingarten (Sonntag, 10 Uhr), SSVg Brigachtal – KKS Königsbach II (Sonntag, 15.30 Uhr, Schützenhaus Brigachtal). Die Brigachtaler Sportschützen gehen mit der Idealpunktzahl von 10:0 Zählern in die letzten zwei Wettkämpfe. Bereits ein Sieg garantiert das Ticket für die Aufstiegsrunde zur 1. Bundesliga. Im eigenen Schützenhaus strebt die Mannschaft von Trainer Alain Guignard jedoch zwei Siege an, um sich den Meistertitel in der 2. Bundesliga Südwest zu sichern. „Wir wollen mit weißer Weste durchmarschieren“, so Guignard. Die Aufstiegsrunde wird am 26. Januar in Regensburg ausgetragen. Hier treffen die beiden Südwest-Vertreter auf die zwei Top-Teams der 2. Liga Süd.

Guignard wartet bei der Aufstellung mit einer Überraschung auf. Erstmals in der Saison wird die inzwischen zweifache Mutter Nathalie Loser auf Position drei eingesetzt. Die Furtwangerin hatte zuletzt, früher als zunächst geplant, das Training wieder aufgenommen. „Nathalie hat sich bei mir einsatzbereit gemeldet. Sie hat gute Trainingsleistungen gezeigt und es gibt keinen Grund, sie nicht zu bringen“, ergänzt Guignard. Auf den Positionen eins und zwei sind Peter Sidi und Selina Gschwandtner bei der Brigachtalern gesetzt. Auf den Positionen vier und fünf werden nach der Setzliste Kerstin Kohler und Eva Rösken schießen. Das ist die Grundaufstellung im ersten Duell gegen Leingarten. Für den Vergleich gegen Königsbach behält sich Guignard mögliche Änderungen vor. „Ich kann personell aus dem Vollen schöpfen. Auch alle Schützen der zweiten Mannschaft sind vor Ort. Wir werden nach den ersten Wettkämpfen sehen, ob wir den Titel sicher haben. Dann könnte sich die Chance für weitere Schützen eröffnen“, fügt der Trainer an.

Leingarten ist in der Saison noch ohne jeglichen Punktgewinn und ein nahezu sicherer Absteiger. Im bisherigen Saisonverlauf ist es einem Schützen einmal gelungen, 390 Ringe zu schießen. Die fünf Brigachtaler haben alle die Qualität, um diese Marke möglicherweise sogar deutlich zu knacken. Anders stellt sich das Team aus Königsbach auf. Diese Mannschaft steht mit 6:4 Punkten auf Rang drei und kann die Brigachtaler ärgern, darf jedoch nicht aufsteigen, da die erste Vertretung bereits in der Eliteklasse vertreten ist. Somit können nur die Teams aus Fenken und Möglingen den Brigachtalern einen Platz in der Aufstiegsrunde noch wegschnappen. Beide stehen sich am Sonntag zur gleichen Zeit im direkten Duell in Oberschopfheim gegenüber.

Um nichts dem Zufall zu überlassen, hat Guignard für den Samstag noch ein gemeinsames Training seiner Schützlinge angesetzt. Sie sollen sich mit den Bedingungen vor Ort vertraut machen. Für gute Stimmung ist bereits am Freitagabend gesorgt. Da wird die zweite Mannschaft der SSVg Brigachtal beim Neujahrsempfang der Gemeinde Brigachtal für den Gewinn der Südbadenliga 2018/19 ausgezeichnet.